Le prix du litecoin augmente de 10,7% à 165,41 $ – Où acheter LTC ⋆ Crypto new media

Le litecoin fait partie des crypto-monnaies les plus populaires du marché. Le réseau Litecoin est également célèbre en raison de ses vitesses rapides dans le traitement des transactions. Cette semaine, LTC fait des gains, et en sept jours, l’altcoin a augmenté de 17,3%. La plupart de ces gains ont été attribués au marché au sens large, étant donné que la plupart des pièces se sont trouvées dans une zone haussière.

Litecoin se négocie à 165,41 $ au moment de la rédaction après un gain de 10,7% en 24 heures.

Analyse du prix du Litecoin

Source : Tradingview

Le 19 juillet, LTC a atteint un creux d’environ 103 $, attribué aux ventes massives sur l’ensemble du marché. Cependant, depuis lors, LTC a connu un rallye massif d’environ 60%, et il continuera à gagner si le sentiment haussier sur l’ensemble du marché se maintient.

La pièce a récemment réussi à dépasser les 170 $, mais ce niveau n’a pas tenu longtemps, provoquant un recul des prix actuels. Si des taureaux plus forts entrent en jeu, ce niveau pourrait être à nouveau atteint et LTC se dirigera vers 172 $. Pour établir un nouveau sommet sur deux mois, le litecoin doit dépasser 180 $.

Le marché au sens large semble se consolider, étant donné que BTC n’a pas dépassé les 45 000 $, tandis que l’ETH n’a pas dépassé les 3 100 $. Par conséquent, si ces niveaux ne se maintiennent pas et qu’une tendance légèrement baissière se produit, LTC pourrait reculer pour atteindre 158 $. Un repli à 149 $ pourrait se produire au milieu d’une pression de vente.

Litecoin fait partie des deux tokens à effet de levier qui subiront une scission inversée des tokens dans Binance. Les jetons LTCUP et LTCDOWN seront divisés selon un ratio de 100 000:1, où une personne détenant 1 000 000 de jetons aura désormais dix jetons. Cependant, la valeur sera plus élevée. Selon Binance, l’action a été menée pour améliorer l’expérience utilisateur.

Fin juillet, BitPay a également annoncé que ses clients pouvaient désormais utiliser le litecoin pour effectuer des paiements. La pièce rejoindra Bitcoin, Ethereum et neuf autres crypto-monnaies que la plate-forme a également acceptées. L’adoption croissante des SLD a un impact positif sur ses prix.

