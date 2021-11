Le prix du litecoin augmente fortement Où va-t-il?

Le prix du Litecoin se démarque sur le marché de la crypto, grâce à un gain qui dépasse les 40% au cours des 7 derniers jours. Il y a plusieurs facteurs clés derrière cette hausse, et nous les passerons en revue ci-dessous. De plus, nous verrons dans quelle mesure il est possible que les bénéfices augmentent dans un proche avenir.

Au moment d’écrire ces lignes, LTC se négocie à 286,8 $, accumulant un gain de 9,43% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est désormais de 19 474 millions de dollars, se classant ainsi au 13e rang du classement Crypto Online.

Les principaux attraits de cette chaîne sont sans aucun doute sa rapidité et son faible coût, qui génèrent une grande augmentation constante des transactions, atteignant aujourd’hui le chiffre de 148 929 transactions quotidiennes. Selon Bitinfocharts, le coût moyen des frais par transaction sur le réseau Litecoin n’est que de 0,044 $.

Transactions quotidiennes sur le réseau Litecoin. Source : Bitinfocharts.

La rapidité et le faible coût d’exploitation de ce réseau le rendent extrêmement attrayant pour effectuer des paiements quotidiens. Ceci est connu de l’équipe derrière le projet, et pour cette raison, ils ont continué à rechercher des partenariats avec divers processeurs de paiement.

Le partenariat de Verifone avec Bitpay a été récemment annoncé. Verifone compte plus de 600 000 commerçants avec leurs points de vente, et Bitpay est l’un des processeurs qui gère la plupart des paiements de détail impliquant BTC, ETH et LTC.

Analyse technique du prix du Litecoin

Dans le graphique hebdomadaire LTC vs USDT, nous observons la grande performance des derniers jours, réussissant à franchir la résistance immédiate la plus pertinente (232,20 $).

Il est désormais clair que les taureaux ont repris le contrôle à court/moyen terme, et pourraient bien aller prochainement défier la prochaine résistance, située à 387,80$.

Avant d’atteindre ce prix, il est probable que certaines corrections se produiront en cours de route. Mais pour l’instant, la meilleure idée est d’essayer de suivre la tendance.

Litecoin pourrait marquer un nouveau record historique dans un proche avenir

Lorsque nous effectuons un zoom arrière et passons au graphique mensuel, nous constatons que le prix du Litecoin pourrait encore monter beaucoup plus haut dans les semaines/mois à venir.

LTC construit actuellement une dynamique à long terme, qui n’est peut-être pas encore à mi-chemin.

Après un recul important qui a porté le prix à un plus bas de 22,3 $ en décembre 2018, le Litecoin s’est progressivement rétabli et a commencé à marquer des bas et des hauts de plus en plus élevés.

Il est maintenant de plus en plus proche de défier la zone de résistance laissée par le précédent record historique, et il sera très probablement en mesure de le surmonter.

Analyse technique du graphique mensuel du prix du Litecoin. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport