Le prix du logement gratuit enregistre sa plus forte hausse depuis 2019, en hausse de 4,2% au troisième trimestre

10/12/2021

Le prix du logement gratuit a augmenté de 4,2% au troisième trimestre en taux interannuel, un taux neuf dixièmes supérieur à celui du trimestre précédent et le plus élevé depuis le troisième trimestre 2019, avant l’arrivée de la pandémie, selon le Indice des prix du logement (IPH) de l’Institut national de la statistique (INE) publié ce vendredi.

Avec lui rebond du troisième trimestre, Le prix du logement gratuit a déjà accumulé 30 trimestres de croissance en glissement annuel, laissant derrière lui la tendance à la modération amorcée au premier trimestre 2020, avec le déclenchement de la crise sanitaire.

Dans ce premier trimestre 2020, le prix du logement gratuit a augmenté de 3,2 % sur un an, puis s’est modéré au cours des trimestres suivants pour atteindre un rebond de 0,9 % au premier trimestre 2021, le taux de croissance annuel le plus bas depuis sept ans. Par la suite, il a commencé son ascension, avec une hausse de 3,3% au deuxième trimestre de cette année et maintenant une croissance de 4,2% au troisième.

Par type de logement, le prix de d’occasion il a augmenté de 4,3 % en glissement annuel au troisième trimestre de cette année, soit près de 1,5 point de plus qu’au trimestre précédent (2,9 %) et son taux le plus élevé en deux ans.

Dans le cas d de nouvelles maisons, son prix s’est modéré de près de deux points au troisième trimestre, marquant une hausse de 4,1% sur un an.

Au taux trimestriel (troisième trimestre sur deuxième trimestre), le prix du logement a augmenté de 2,1% entre juillet et septembre, trois dixièmes de moins qu’au trimestre précédent, où il enregistrait sa plus forte hausse trimestrielle en trois ans avec une hausse de 2,4%.

Par type de logement, les prix des logements neufs ont augmenté de 2,8 % entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, son augmentation trimestrielle la plus élevée depuis le troisième trimestre 2020, tandis que les prix des logements de seconde main ont augmenté de 1,9%, soit huit dixièmes de moins qu’entre avril et juin.

Croissance dans toutes les autonomies

Au troisième trimestre de cette année, toutes les communautés autonomes ont présenté taux positifs d’une année sur l’autre et supérieur au trimestre précédent, à l’exception du Pays Basque qui l’a réduit de 1,2 point, à 1,4 %.

Les plus fortes augmentations du taux annuel ont été enregistrées en La Rioja, Andalousie et Galice, avec des augmentations respectives de 2,8, 2,4 et 2,3 points.

La croissance interannuelle la plus marquée du prix des logements gratuits au troisième trimestre correspond aux îles Canaries (+ 7 %), la Cantabrie (+ 6,9 %) et les îles Baléares (+ 6,8 %). Là où les prix des logements gratuits ont le moins augmenté au cours de la dernière année, c’est en Pays Basque (+ 1,4 %), Madrid (+ 2,8 %) et Estrémadure (+ 2,9 %).

Au trimestres, les prix des logements ont augmenté entre juillet et septembre dans toutes les régions.

Les des hausses plus élevées Les prix des logements trimestriels se produisent dans les îles Baléares (+ 4,3 %), Ceuta (+ 3,7 %), Andalousie (+ 3,4 %) et Murcie (+ 2,7 %) et les plus bas en Estrémadure (+ 0,2 %), Asturies (+ 0,8 % ), Pays Basque (+ 0,9%) et Castilla-La Mancha (+ 1%).