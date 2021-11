Le prix du Loopring est multiplié par 7 ce mois-ci sur la spéculation GameStop et les paris sur le métaverse

Loopring (LRC), un projet basé sur Ethereum qui permet aux développeurs de créer leurs propres échanges décentralisés, a été multiplié par sept ce mois-ci, approchant une valorisation boursière de 4 milliards de dollars.

Les analystes ont attribué la hausse des prix à des spéculations allant des rumeurs liées à GameStop à l’utilité potentielle du projet dans le développement du métaverse.

« Les sauts importants et cohérents au cours des deux dernières semaines ont amené LRC sur le radar des traders à la recherche du prochain scalp », a déclaré Dragos Dunica, co-fondateur de DappRadar, un site Web de données et d’analyse spécialisé dans les applications décentralisées.

Loopring dit qu’il vise à créer un système interconnecté de plates-formes de négociation où les acheteurs et les vendeurs peuvent accéder à plusieurs plates-formes à partir d’un seul tableau de bord et être associés pour échanger des actifs cryptographiques.

Prix ​​boucle

Certains analystes invoquent des spéculations et des rumeurs pour expliquer la hausse des prix du LRC à environ 3 $. Le prix a plus que doublé au cours de la semaine dernière, faisant du jeton Loopring l’un des actifs les plus performants sur les marchés notoirement volatils des crypto-monnaies.

Fin octobre, des rumeurs ont circulé sur Twitter selon lesquelles le détaillant de jeux vidéo GameStop – dont le stock de meme-y est devenu l’un des favoris cette année parmi les commerçants individuels – pourrait utiliser la technologie de Loopring pour créer un marché dit NFT – un lieu de négociation et échanger des jetons non fongibles.

Dennis Hui, co-fondateur de Powerbomb Finance, a déclaré qu’il pensait que la spéculation avait peut-être commencé lorsque quelqu’un a vu le Loopring GitHub et s’est rendu compte qu’un code en cours d’élaboration impliquait GameStop.

Certains commerçants pourraient également voir Loopring comme un jeu sur le développement du métaverse, qui est devenu un sujet brûlant après le changement de marque de Facebook en Meta pour se concentrer sur les futures incarnations d’Internet.

« Chaque fois qu’une société cotée en bourse grand public, dans ce cas, GameStop, veut faire quelque chose de métavers exalté, le marché répond positivement », a déclaré Hui.

Une grande partie du battage médiatique autour des NFT en ce moment est liée à des spéculations sur l’avenir du métaverse, a déclaré Hui.

« C’est un mot à la mode, avec Microsoft, Nike, Alibaba et Facebook annonçant tous une direction liée au métaverse dans leurs produits », a déclaré Hui.

Au moment de mettre sous presse, LRC se négociait à 3 $, en hausse de 157% au cours des sept derniers jours et de 685% jusqu’à présent en novembre. La capitalisation boursière est maintenant de 3,9 milliards de dollars.

Qu’est-ce que Loopring ?

Loopring s’exécute sur le réseau Ethereum, en particulier sur les cumuls de connaissances zéro de couche 2 (zkRollups). La couche 2 fait référence à un protocole secondaire qui s’appuie sur un système existant, dans ce cas, sur Ethereum. Les ZkRollups permettent aux blockchains de valider les transactions plus rapidement tout en garantissant que les frais de gaz sont minimes. Ils combinent des processus gérés à la fois sur la blockchain et hors blockchain.

« Les ZkRollups deviennent de plus en plus populaires parmi les développeurs, les investisseurs et les commerçants à la recherche d’un traitement des transactions plus rapide et moins cher », a déclaré un rapport de CoinMarketCap.

Le prix symbolique de Loopring a commencé à gagner du terrain sur les marchés des crypto-monnaies fin octobre, peu de temps après avoir annoncé des plans pour prendre en charge la frappe, le commerce et les transferts NFT, directement sur la couche 2.

Dunica de DappRadar a déclaré que « GameStop a une voix puissante sur Reddit, où ce genre de rumeurs a tendance à commencer. »

« Il n’est pas surprenant de voir les investisseurs s’enthousiasmer », a-t-il déclaré.

Selon Hui : « Avec l’avenir, tant qu’Ethereum restera lent, cher et bloqué, il y a un cas pour la couche 2. »