Le prix du Mac Mini baisse de plus de 100 euros avec cette offre d’Amazon | La technologie

L’un des ordinateurs les plus récents d’Apple, son nouveau Mac Mini, a une réduction de prix considérable sur Amazon Espagne, et il est livré avec la version la plus récente de macOS.

Les mini PC sont à la mode, notamment en raison de l’avalanche de modèles équipés de Windows 10 arrivés en Espagne ces derniers mois, dont beaucoup s’adressent au segment low cost. C’est pourtant un secteur dans lequel Apple s’implique de manière très déterminée depuis des années.

Leurs Mac Mini sont considérés comme les meilleurs Mini PC du marché, avec macOS et avec des prix qui ils sont généralement proches de ceux des MacBook, ou du moins ils l’étaient auparavant. À l’heure actuelle, par exemple, le nouveau Mac Mini 2020 il ne coûte que 697 euros.

Cet Apple Mini PC a plusieurs versions, avec le processeur Apple M1. Il est parfait si vous souhaitez utiliser macOS avec un ordinateur un peu plus abordable et compact.

Ils sont à plus de 100 euros sur le prix précédent, une réduction assez considérable étant donné qu’il n’est en vente que depuis quelques mois et qu’il intègre la nouvelle puce d’Apple, la M1.

Ce processeur a une architecture ARM, similaire à celle utilisée dans les processeurs mobiles, et cela présente de nombreux avantages que nous détaillons dans ce rapport, bien que cela ait surtout à voir avec l’efficacité, ce qui dans les ordinateurs portables fait durer la batterie plus longtemps et dans un ordinateur de bureau, cela évite un échauffement excessif des composants, ce qui est très dangereux.

Assez de puissance pour macOS et même pour les jeux

Dans une taille ultra-compacte, le Mac Mini n’offre pas seulement le meilleur processeur Apple à ce jour, le même qui équipe le MacBook Pro, mais il dispose également de 256 Go de stockage au format SSD.

De plus, il dispose du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1, de sorte que la connectivité peut poser très peu de problèmes.

Il est livré avec la dernière version de macOS, avec tous les logiciels Apple déjà adaptés à l’architecture ARM et avec de plus en plus d’applications tierces conçues à partir de zéro pour fonctionner de manière transparente.

Comme Apple l’a montré dans la présentation de ses nouveaux ordinateurs, on peut même jouer sur le Mac Mini, qui a sans aucun doute la puissance nécessaire, même s’il ne dispose évidemment pas de carte graphique dédiée.

Si vous avez peu d’espace et que vous voulez un ordinateur pour travailler ou étudier, ces mini PC sont parfaits et ils sont tous livrés avec Windows 10 préinstallé.

Pour cela, la prochaine version de Microsoft xCloud dans les produits Apple est très bonne, toujours en phase bêta et avec d’excellents résultats pour accéder au catalogue Game Pass dans le cloud, comme on l’a vu.

La livraison, comme toujours pour les commandes Amazon de 29 euros ou plus, est totalement gratuite que vous ayez ou non Amazon Prime. Si vous êtes un utilisateur de ce service, vous le recevrez également en seulement 24 heures ouvrables à domicile.

