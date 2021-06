Le prix du MacBook Air (2020) chute à nouveau : il tombe à 933 euros en gris sidéral | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des ordinateurs portables Apple les plus populaires, le MacBook Air avec un processeur M1, est en vente sur Amazon, un magasin qui a progressivement baissé les bras pour le rendre de moins en moins cher.

Apple a misé fortement sur les nouveautés dans ses ordinateurs, et désormais aussi dans les tablettes comme le nouvel iPad Pro. Le pari se résume dans le lancement de son nouveau processeur M1, avec une architecture ARM et une capacité égale ou supérieure à celle des processeurs Intel. utilisé jusqu’à présent sur leurs MacBook et iMac.

L’un des derniers modèles à être renouvelé avec ce processeur Apple M1 est le MacBook Air 2020, arrivé en fin d’année au prix de 1 192 euros dans sa version la moins chère, même si depuis lors, il n’a pas cessé de devenir moins cher. Sans aller plus loin, Amazon a fait un pas de plus pour le laisser à seulement 933 euros.

En plus du processeur susmentionné, il dispose de 256 Go de capacité, base de cette nouvelle génération. C’est une couleur gris sidéral, probablement la plus caractéristique et la plus demandée non seulement dans ce produit mais dans tous les produits du catalogue Apple.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Bien qu’Amazon indique l’expédition dans un délai de 1 à 2 mois, il s’agit en fait d’une date indicative. Il est garanti qu’il arrivera dans ce délai, mais la réalité est que sera expédié dès que le stock sera disponible, ce qui arrivera presque certainement dans quelques jours.

La livraison, dans tous les cas, est gratuite que vous ayez ou non Amazon Prime. De plus, vous pouvez contracter Apple Care lors du processus d’achat, l’assurance proposée par la marque elle-même et qui vous protégera contre les accidents et la casse d’éléments comme l’écran.

Plus de fluidité et surtout plus de batterie

La principale nouveauté de ce modèle -le processeur M1 en fait- est l’efficacité. Cela se remarque car la puissance et la fluidité sont pratiquement égales ou supérieures à ce que donnerait un Intel Core i5, mais en consommant beaucoup moins d’énergie.

C’est ce qui vous permet d’étirer au maximum la capacité de votre batterie, qui atteint 24-30 heures sans trop de problème, comme Business Insider Spain a pu le vérifier dans l’analyse du MacBook Air (2020).

En taille et en poids, il reste autour de 1,2 kg et avec un écran de 13 pouces, l’habituel du modèle Air d’Apple, un ultra-léger qui a gardé la légèreté comme principale caractéristique pendant de nombreuses années.

Il y a un autre changement qui peut passer inaperçu mais qui est important : il équipe un clavier à court déplacement d’un mécanisme à ciseaux, laissant derrière lui le mécanisme papillon controversé qui a causé à Apple et à ses utilisateurs tant de problèmes et de maux de tête.

