Le prix du meilleur smartphone au MWC 2021 est allé à un produit phare coûteux

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le Samsung Galaxy S21 Ultra a reçu le prix du meilleur smartphone au MWC 2021. Le produit phare de Samsung a été présélectionné avec quatre autres appareils, dont les têtes d’affiche d’Apple, OnePlus et Xiaomi.

Le MWC 2021 n’était qu’une petite ombre de sa frénésie habituelle cette année en raison de la pandémie en cours. En conséquence, peu d’entreprises se sont présentées et encore moins d’appareils présentés pendant le salon. Cependant, MWC a toujours décerné des prix pour les meilleurs produits de l’année, y compris un prix pour le meilleur smartphone.

Notamment, le Galaxy S6 Edge a été le dernier smartphone de Samsung à reprendre la couronne au salon 2016.

Un digne gagnant ?

Le Galaxy S21 Ultra est sans doute un digne gagnant. Nous avons félicité l’appareil dans notre revue pour avoir affiné les points forts de son prédécesseur et corrigé ses faiblesses. De plus, son prix inférieur, la prise en charge du S Pen et son système de caméra polyvalent en ont fait un produit phare solide.

Là encore, les autres nominés nous ont également impressionnés. Le Galaxy S20 FE était un produit phare solide et bon marché. Xiaomi a démontré ses références sérieuses au monde avec le Mi 11 Ultra. L’iPhone 12 Pro Max a également continué à battre ses rivaux en termes de livraisons et de revenus en 2021. Dans le même temps, le OnePlus 9 Pro est le meilleur appareil de l’entreprise depuis des années.

Notre verdict: Test du Samsung Galaxy S21 Ultra : Ultra raffiné

Mais que pensez-vous? Les juges du MWC se sont-ils trompés de décision ? Un autre appareil devrait-il revendiquer le meilleur titre de smartphone ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus.