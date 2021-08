Le prix du Micromax In 2b a augmenté de Rs 500 en Inde

Le prix du Micromax In 2b en Inde a été augmenté de Rs 500. Le téléphone a été lancé en Inde le 30 juillet et a été mis en vente à partir du 6 août via Flipkart.

Le Micromax In 2b qui a été lancé à un prix de départ de Rs 7 999 pour le 4 Go + 64 Go coûtera désormais Rs 8 499. La variante 6 Go + 64 Go coûtera désormais Rs 9 499 au lieu du prix de lancement initial de Rs 8 999.

Pour l’instant, le Micromax In 2b reste le smartphone le moins cher avec 6 Go de RAM disponible en Inde.

Prix ​​Micromax In 2b en Inde

Ancien prixNouveau prix4Go+64GBRs 7 999Rs 8 4996Go+64GBRs 8 999Rs 9 499

Spécifications Micromax In 2b

(Crédit image : Micromax)

Le Micromax In 2b est alimenté par un processeur Unisoc T610 qui apporterait 45 % plus rapide que la concurrence. Il possède deux cœurs Cortex A75 à 1,8 GHz et six cœurs Cortex A55 à 1,8 GHz, ainsi que le GPU Arm G52. C’est aussi une poignée de téléphones à offrir 6 Go de RAM.

Dans le département visuel, le Micromax In 2b a un écran HD+ de 6,52 pouces et 400 nits et un rapport écran/corps de 89%. En termes d’optique, l’appareil propose une caméra arrière principale de 13MP ainsi qu’un capteur secondaire de 2MP. Il y a un tireur selfie 5MP.

Le Micromax In 2b fonctionne avec une grosse batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge de 10 W. Les autres fonctionnalités incluent un câble de type C, Android 11, double VoLTE, Bluetooth 5.0 et un scanner d’empreintes digitales physique.

Micromax In Note 1 Pro bientôt disponible

Le lancement indien de Micromax In Note 1 Pro est imminent. #Micromax #MicromaxInNote1Pro pic.twitter.com/EGfyRmHjbf20 août 2021

Voir plus

Alors que la société a augmenté le prix de son téléphone existant, un nouveau téléphone de la société est sur le point d’être lancé en Inde bientôt. L’appareil devrait être alimenté par le chipset MediaTek Helio G90 avec 4 Go de RAM et Android 10 OS.