Le prix du monero a augmenté après la mise en œuvre des swaps atomiques

Le projet Monero a introduit vendredi dernier une nouvelle façon de négocier sans intermédiaires entre Monero et Bitcoin. Le prix en une semaine a grimpé de 28%.

Monero (XMR), la plus grande et la plus connue des crypto-monnaies axées sur la confidentialité, a connu une augmentation de prix de plus de 20 % suite au lancement du programme de mise en œuvre de l’Atomic Swap (swaps atomiques) vendredi la semaine dernière.

Il convient de noter qu’un échange atomique est un type d’échange de crypto-monnaie qui se déroule de manière décentralisée et sans avoir besoin d’intermédiaires dans le processus

Comme vous pouvez le voir sur le graphique CryptoMarkets, le prix de la pièce a depuis augmenté. Bien que le prix soit 28% plus élevé qu’il y a 7 jours, il a en fait baissé un peu aujourd’hui : -1,86%.

Graphique des marchés de la cryptographie

Lancement d’Atomic Swap

Vendredi, Project Monero a officiellement annoncé le lancement de l’implémentation Atomic Swap développée par le protocole blockchain du réseau COMIT, dans le but de simplifier les échanges entre XMR et Bitcoin.

Après le lancement de Monero Atomic Swaps, XMR a connu une augmentation qui augmentait de jour en jour, selon les données de CryptoMarkets: vendredi, il coûtait environ 248 $ USD, samedi il atteignait 283 $ USD, dimanche 313 $ USD, lundi 332 USD et seulement aujourd’hui, il a une légère baisse et un prix actuel de 319 USD.

Pour ceux qui ont acheté le 1er janvier, le profit est presque de 100 % aux prix d’aujourd’hui. Et pour ceux qui ont acheté Monero il y a un mois, le gain est de 56,1%.

Nouvelle technologie

ErCiccione, un contributeur du projet Monero, a déclaré à Cointelegraph que la mise en œuvre d’échange récemment introduite est une toute nouvelle technologie qui permet aux utilisateurs d’échanger BTC et XMR sans compter sur un tiers de confiance tel qu’un échange de crypto-monnaie. “Ces échanges sont dits ‘atomiques’ car ils n’ont que deux issues possibles : soit l’opération se termine avec succès et chaque opérateur reçoit les fonds de l’autre, soit il ne se passe rien et les deux opérateurs conservent les fonds avec lesquels ils ont commencé”, a-t-il expliqué. .

Selon l’annonce, les utilisateurs peuvent désormais continuer à tester les XMR Atomic Swaps en téléchargeant le logiciel conçu par COMIT. ErCiccione a averti les utilisateurs que les nouveaux échanges “pourraient avoir des erreurs inattendues” et test recommandé avec de petites quantités.

Monero et la polémique

Lancé en 2014, XMR est une crypto-monnaie majeure axée sur la confidentialité conçue pour prendre en charge les transactions privées et introuvables. Elle est actuellement classée 28e parmi les devises ayant le plus de capitalisations boursières, mais elle a longtemps figuré dans le top dix.

Monero a également été au centre de scandales, et l’une des raisons a été la question des transactions privées. En juillet, par exemple, les développeurs eux-mêmes ont détecté un bogue qui pourrait affecter la confidentialité elle-même. En septembre de l’année dernière, le Département de la sécurité des États-Unis a annoncé qu’il suivrait les transactions Monero avec un outil spécial.

En revanche, au début du mois, le principal développeur de Monero a été capturé, mais pas pour des raisons liées à la monnaie numérique, mais à des activités frauduleuses présumées survenues il y a plus de dix ans.

Sources : Cointelegraph, CriptoMercados, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash