Le prix du Nano (NANO) continue de se négocier dans un marché haussier. Voici la prochaine cible pour les acheteurs ⋆ Crypto new media

Le marché de la crypto-monnaie progresse ce samedi; Bitcoin a poursuivi sa montée en flèche et a atteint un nouveau record au-dessus de 61 700 $. Cette situation prend également en charge le prix de Nano, et en moins de plusieurs heures, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 4,9 $ au-dessus de 5,40 $.

Analyse fondamentale: le volume quotidien de Nano (NANO) continue d’augmenter

Cette semaine de trading a été très positive pour le marché de la crypto-monnaie jusqu’à présent – Ethereum, Bitcoin et Litecoin mènent cette tendance, et pour l’instant, rien n’indique un renversement de tendance. Le volume quotidien de Nano (NANO) continue d’augmenter et le prix de cette crypto-monnaie pourrait progresser encore plus dans le marché haussier en cours.



Nano est une monnaie numérique décentralisée et sécurisée qui connecte ses utilisateurs à l’économie mondiale sans chichi, sans frais et sans attente. Le protocole Nano a sa crypto-monnaie sous le symbole NANO qui a progressé de plus de 500% depuis janvier.

Le nano-réseau utilise un protocole de consensus léger et efficace avec une consommation d’énergie minimale. De cette manière, il réduit la pollution tout en donnant aux individus la monnaie numérique la plus efficace et la plus accessible possible.

Le réseau Nano est entièrement sans risque, que vous achetiez des produits dans un magasin ou effectuiez des paiements en ligne. Nano continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour sa communauté et, en mars, il a publié une nouvelle version pour iOS et Android.

«Nous venons de publier une nouvelle version pour iOS et Android avec un certain nombre d’améliorations mineures et de nouvelles fonctionnalités que nous pensons que la communauté WeNano appréciera. Les propriétaires de Spot peuvent activer la vérification visuelle, qui nécessite une photo ou une courte vidéo pour vérifier qu’un utilisateur a visité un Spot pour recevoir un paiement », a rapporté Nano sur son site officiel.

Selon les analystes, Nano a un bel avenir car il attire toujours des développeurs talentueux qui soutiennent l’adoption mondiale de ce réseau.

Analyse technique: 6 $ représente un fort niveau de résistance

Nano (NANO) a avancé de 1 $ au-dessus de 7 $ depuis le début de janvier 2021, et le prix actuel se situe autour de 5,40 $.

Source des données: tradingview.com

La tendance principale de cette crypto-monnaie reste haussière, et pour l’instant, rien n’indique un renversement de tendance. Si le prix saute à nouveau au-dessus de la résistance de 6 $, ce serait un signal pour échanger Nano (NANO), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 6,5 $, voire 7 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 4 $, ce serait un signal de «vente» ferme et peut-être un signe d’inversion de tendance.

Résumé

Le marché de la crypto-monnaie progresse ce samedi, et cette situation soutient également le prix Nano. Les indicateurs techniques restent optimistes, ce qui suggère que NANO poursuivra probablement sa tendance positive. Nano fournit des paiements instantanés sans chichi, sans frais, sans attente et est largement disponible sur de nombreux échanges populaires dans le monde entier. Le volume quotidien de Nano (NANO) continue d’augmenter, et si le prix passe à nouveau au-dessus de la résistance de 6 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 6,5 $, voire 7 $.