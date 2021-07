Le prix du nom du Real Madrid pour tenter Liverpool dans un transfert de style Thiago

Liverpool a été informé de ce qu’il faudrait pour décrocher un objectif du Real Madrid qui partagerait de nombreuses similitudes avec son contrat Thiago d’il y a 12 mois, selon un rapport.

Après avoir conclu un accord de 36 millions de livres sterling pour Ibrahima Konate fin mai, Liverpool les fans auraient pu être pardonnés de penser qu’une énorme fenêtre estivale était sur le point de se dérouler. Au lieu de cela, depuis l’arrivée du Français, les gros titres concernant les Reds n’ont été faits qu’à travers leurs sorties.

Georginio Wijnaldum est parti en tant qu’agent libre et depuis a tiré un coup de départ à travers les arcs de Liverpool. Les joueurs de l’équipe Harry Wilson, Taiwo Awoniyi et Marko Grujic sont tous partis, rapportant au club un total de 29 millions de livres sterling.

Frange en avant Xherdan Shaqiri et Divock Origi pourrait aussi partir. Si l’un ou les deux joueurs partent, un mouvement pour un Real Madrid l’attaquant peut enclencher la vitesse.

Le Liverpool Echo (citant Fichajes) a récemment rapporté que l’équipe de Jurgen Klopp était intéressée par l’acquisition d’un attaquant polyvalent, Isco.

Le joueur de 29 ans a encore 12 mois sur son contrat actuel et pourrait partir pour aider à équilibrer les comptes.

Rivaux du Merseyside Everton aurait également été dans le cadre après le recul de l’intérêt d’Arsenal.

Sous les propriétaires FSG, les mouvements pour les joueurs du profil d’Isco ont été rares. Le club a tendance à cibler les joueurs au début ou à la mi-vingtaine en vue de les développer en stars de classe mondiale. De plus, cette tactique garantit que l’équipe de Liverpool conserve une valeur marchande élevée si des ventes sont nécessaires.

Un transfert notable qui a inversé la tendance, cependant, a été celui de Thiago Alcantara.

Signé pour un montant initial de 20 millions de livres sterling alors qu’il a déjà 29 ans, l’Espagnol devait apporter plus de contrôle et de créativité à son milieu de terrain.

La question de savoir si cet objectif a été atteint est sujette à débat. Mais cela a prouvé que FSG irait à contre-courant si la bonne personne devenait disponible.

Maintenant, SportLens (citant la publication italienne Calciomercato) révèle que Liverpool pourrait être tenté par une décision similaire.

Ils notent que le Real Madrid a ” imposé un prix de 20 millions d’euros ” à Isco. Le vétéran est capable de jouer au milieu de terrain offensif ou sur de larges surfaces. Et ce prix apparemment bon marché pourrait inciter Liverpool à agir selon leur intérêt.

Prem tueur à gages repousse le défi Van Dijk

Pendant ce temps, un nouveau venu en Premier League a plaisanté sur le défi d’affronter Virgil van Dijk et a admis que marquer devant Liverpool à Anfield était son “rêve”.

Le colosse néerlandais est revenu à l’action jeudi soir après avoir surmonté une blessure au LCA au genou droit.

À son apogée, Van Dijk était un match pour n’importe quel attaquant. Sa vitesse, sa taille, son physique, ses prouesses techniques et sa lecture du jeu se sont tous combinés pour frustrer de nombreux attaquants de niveau élite depuis son arrivée à Anfield.

Cependant, Ivan Toney de Brentford a plaisanté en disant que Van Dijk devrait s’inquiéter d’aller contre lui, et non l’inverse.

S’adressant à l’Athletic, Toney a plaisanté: «Je pense qu’il réfléchira à la façon dont il va prendre le dessus sur moi, plus que moi sur lui!

« Il est humain. Espérons juste que j’ai un worldie ce jour-là et qu’il me laisse me libérer. Ce sera un bon défi. Très différent de ce à quoi je suis habitué et j’ai hâte. Marquer devant le Kop est le rêve cette saison.

