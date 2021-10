Le prix du pack d’extension en ligne Nintendo Switch révélé, commence à 50 $ pour un an

Lors de la présentation Animal Crossing Direct de novembre 2021, Nintendo a dévoilé la stratégie de tarification du pack d’extension en ligne Nintendo Switch. Les joueurs pourront souscrire un abonnement d’un an à ce service étendu pour 50 $. Pendant ce temps, un abonnement familial pouvant être partagé entre jusqu’à huit utilisateurs est disponible pour 80 $.

En plus du service de base Nintendo Switch Online, cela inclut également la bibliothèque précédemment annoncée de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis. Il comprend également un nouveau pack DLC payant pour Animal Crossing: New Horizons appelé Happy Home Paradise. Ce pack DLC coûte autrement 25 $, donc si cela vous intéresse, vous économiserez beaucoup en l’attrapant via l’abonnement en ligne à la place.

Si vous ne voulez pas payer la totalité des 50 $ par vous-même pour un membre d’un an, la meilleure option sera de trouver quelques autres personnes qui peuvent également participer à l’adhésion familiale. Puisqu’il peut être divisé entre huit utilisateurs maximum, si vous trouvez sept autres personnes, vous n’aurez qu’à payer 10 $ pour un an, ce qui est beaucoup plus facile pour votre portefeuille.

