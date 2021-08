Le prix du Pixel 6 Pro sera assez élevé

Google a choqué le monde lundi en lançant discrètement les téléphones Pixel 6. Eh bien, ce n’était pas un lancement complet. Nous n’avons obtenu que des images officielles du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Nous avons entendu parler du nouveau processeur personnalisé de Google appelé Tensor, et nous avons obtenu les principales spécifications des téléphones. Où Google mettra-t-il les nouveaux Pixels à disposition ? Quel est le prix demandé pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ? Nous n’avons pas toutes les réponses, mais nous savons que les deux appareils seront plus chers. Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais c’est le contraire.

Google vend des téléphones Nexus et Pixel sans succès depuis des années. Ses appareils étaient tous passionnants, compte tenu de ce que Google proposait. Avec les appareils Nexus, nous avons la promesse d’un Android pur, de spécifications haut de gamme et de prix raisonnables. Les coûts ont finalement augmenté et Nexus est devenu Pixel. C’est à ce moment-là que nous pensions que Google prendrait au sérieux ses téléphones Android, mais ce n’est pas le cas. Peut-être que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro fourniront le tournant que nous voulions de Google.

Les Pixels ont montré du matériel prometteur, et Google les a facturés assez cher. Même ainsi, Google semblait avoir une longueur d’avance sur Apple à chaque nouvelle génération. Le seul endroit où il a défié l’iPhone et d’autres androïdes haut de gamme était le département des appareils photo. C’est là que les algorithmes de Google ont brillé, faisant du Pixel l’un des meilleurs appareils photo de la ville.

Où seront lancés les téléphones Pixel 6 ?

Mais Google n’a jamais fait du marketing du Pixel une priorité. Les téléphones avaient des problèmes d’approvisionnement et/ou de matériel. Et les Pixels ont culminé avec le téléphone de milieu de gamme Pixel 5 à 700 $ que Google a lancé l’année dernière au lieu des fans de Pixels haut de gamme qu’attendaient les fans. Le prix était super. Les spécifications étaient médiocres. Ce n’était pas le rival de l’iPhone 12 que les fans voulaient.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro semblent être autre chose. Ils présentent un design audacieux et haut de gamme, des spécifications haut de gamme et un processeur Google personnalisé. Tensor donne à l’intelligence artificielle (IA) une place de choix. Espérons que le système sur puce (SoC) de Google deviendra un grand rival des SoC de la série A et Snapdragon du monde.

Google semble bien sûr être enfin prêt à commencer à vendre des Pixels. Comme ça le veut dire. Même si les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont peut-être pas si abordables, nous y reviendrons dans une seconde.

Mais Google n’est pas prêt à rivaliser avec Apple et Samsung. Vous ne pouvez pas acheter le Pixel 6 maintenant, mais nous connaissons les marchés où les deux combinés seront lancés cet automne. Nous n’avons que huit pays sur la liste, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, le Japon, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Vous pouvez vous inscrire pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro dans ces pays. Les acheteurs des autres régions devront attendre.

Le prix du Pixel 6 Pro ne devrait pas vous effrayer

Même si l’enregistrement du Pixel 6 est possible, Google n’a pas dévoilé le prix du Pixel 6. Ou les Pixel 6 Pro, d’ailleurs. Nous n’avons aucune idée du prix de ces appareils. Mais Rick Osterloh de Google a abordé la question dans une interview avec le journal allemand Der Spiegel.

L’exécutif a déclaré que Google ne révélerait les prix et la date de sortie qu’à l’automne lors de l’événement de lancement. Lorsqu’on lui a demandé si les nouveaux appareils représentaient la façon dont Google s’emparait de la part premium du marché mobile, Osterloh a confirmé que c’était le cas, en particulier pour le Pixel 6 Pro. C’est une indication que le Pro aura un prix plus élevé que ce que les utilisateurs pourraient vouloir – voici ce qu’Osterloh avait à dire :

Nous n’avons pas été représentés dans le segment phare des smartphones au cours des deux dernières années – et pas vraiment avant cela. Mais le Pixel 6 Pro, qui coûtera cher, a été spécialement conçu pour les utilisateurs qui veulent la dernière technologie. Il s’agit d’une nouvelle approche importante pour nous, et nous pensons qu’elle nous aidera à être attractifs sur de nouveaux segments de marché. Mais Pixel 6 appartient également au segment supérieur et peut suivre les produits concurrents. Je dirais qu’il s’agit d’un « produit haut de gamme grand public ».

Pourquoi un prix élevé est une bonne chose pour Google

Le matériel de milieu de gamme du Pixel 5 a été une surprise ennuyeuse l’année dernière. Cela est devenu évident une fois qu’Apple a lancé sa série iPhone 12. Il s’agissait des premiers combinés 5G d’Apple, et ils ont tous fait vibrer la même puce A14 Bionic et les mêmes spécifications haut de gamme. Et l’iPhone 12 était nettement plus abordable que prévu, à partir de 829 $ avant les offres des opérateurs. C’était un prix fantastique pour un appareil qui est devenu le combiné le plus vendu au monde au cours des prochains trimestres.

C’est ce dont Google pourrait bénéficier. Le Pixel 6 Pro pourrait être l’équivalent de l’iPhone 13 Pro en termes de prix d’entrée. Mais ce serait bien tant que Google offre la meilleure technologie possible, un superbe design et une expérience globale de smartphone haut de gamme. Il en va de même pour le Pixel 6. Même s’il est plus cher que le Pixel 5 et les modèles de base de l’iPhone 13, ce sera toujours un appareil attrayant. Et n’oublions pas que les téléphones Android subissent de nombreuses baisses de prix peu de temps après leur lancement.

Osterloh a également déclaré dans l’interview de Spiegel que Google le pensait cette fois. “Nous pensons que nous avons maintenant les bons produits pour une croissance significative”, a-t-il déclaré. « Nous investirons beaucoup dans le marketing, les ventes et la chaîne d’approvisionnement. » C’est aussi une excellente nouvelle pour le prix du Pixel 6. Si Google veut vendre autant d’unités Pixel 6 et Pixel 6 Pro qu’il peut en faire, il devra proposer de bonnes affaires aux acheteurs.

