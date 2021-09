Le prix du POCO X3 Pro s’effondre dans cette offre Ebay, qui le laisse à 179 euros pour la première fois | La technologie

in

L’un des mobiles les plus ambitieux de POCO pour 2021 est le X3 Pro NFC, dont le prix a également baissé au fil des mois, jamais autant qu’il vient de le faire sur Ebay.

Tout au long de 2021, il y a eu de nombreux nouveaux développements dans la téléphonie mobile, en particulier de la part de la marque qui met généralement le plus de téléphones en vente, Xiaomi, mais aussi d’autres qui lui étaient autrefois liées, dans le cas de POCO.

Cette entreprise est de retour après une année blanche, et elle l’a également fait avec style, avec plusieurs appareils qui, en termes de rapport qualité-prix, peuvent rivaliser face à face avec n’importe qui. L’un des meilleurs exemples est le POCO X3 Pro, qui a été mis en vente pour 249 €, un prix très serré pour ce qu’il propose, mais qui petit à petit a baissé.

Sans aller plus loin, Amazon le vend actuellement à 218 €, bien que vous souhaitiez simplement acheter le POCO X3 Pro vraiment pas cher, la meilleure option est Ebay. Cette boutique en ligne le propose pour seulement 179 € (avec 10 € de réduction lors du traitement) et la livraison gratuite.

Il s’agit du nouveau mobile milieu de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui tire une fois de plus le prix de l’un de ses appareils au maximum.

C’est un prix absolument révolutionnaire et, du moins pour l’instant, inégalé pour la concurrence, même si oui, l’expédition est internationale et cela peut prendre plus d’une semaine pour arriver, un temps d’attente raisonnable pour les économies offertes par cette offre.

Dans l’analyse du POCO X3 Pro de Business Insider Spain, vous pouvez voir qu’en tant que mobile, il a tout ce dont vous avez besoin au quotidien, à commencer par NFC pour les paiements mobiles, mais aussi avec un bon écran Full HD +, une charge rapide et un processeur de qualité, le Snapdragon 860, pratiquement un haut de gamme.

Pour moins de 200 €, vous pouvez avoir un téléphone capable d’exécuter sans problème absolument n’importe quelle application et jeu Android, une performance qui n’est disponible pour aucun autre modèle low-cost, pas même Xiaomi.

Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles le POCO X3 Pro en vaut la peine, bien qu’il y en ait plus, donc si vous recherchez un nouveau mobile, cette offre devrait certainement vous placer parmi l’un des candidats.

