Le prix du Samsung Galaxy S20 FE retombe dans une offre Amazon qui le laisse à 452 euros | La technologie

L’un des meilleurs mobiles Samsung du moment est le Galaxy S20 FE, qui dispose entre autres d’un écran 120 Hz, en plus d’avoir un prix inférieur aux flagships de la marque coréenne.

Samsung reste une marque incontournable sur le marché, leader sur plusieurs segments, notamment grâce à ses mobiles plus abordables, qui touchent des millions de personnes dans le monde. De plus, sa gamme Samsung Galaxy S se positionne année après année comme la référence incontestée sous Android.

Bien que le Galaxy S Lite soit déjà décédé, la marque asiatique a retrouvé son esprit et amélioré ses performances avec le lancement du Samsung Galaxy S20 FE, qui pour les 452 euros qu’il coûte actuellement sur Amazon en vaut la peine.

Ce sont les nouveaux Samsung Galaxy S20, désormais avec un prix un peu plus abordable, de nouvelles couleurs et surtout avec une connectivité 5G.

C’est un mobile qui dans le catalogue de presque toutes les marques occuperait une place prédominante, et c’est que, par exemple, il équipe un Processeur Exynos 990 haut de gamme, un écran AMOLED 120 Hz taux de rafraîchissement et caméras spectaculaires avec vidéo 4K.

En plus d’excellentes performances, il offre également des détails qui n’ont pour l’instant pas atteint les gammes les plus basiques, telles que charge sans fil et charge inversée, qui vous permet de recharger un autre appareil simplement en le collant dans votre dos (si l’autre mobile dispose également d’une recharge sans fil, bien sûr).

Le WiFi 6 est une autre des caractéristiques qui le rapprochent de la gamme milieu de gamme, celle qui tourne généralement autour de 500-600 euros et dans laquelle il y a quelques OnePlus et Xiaomi, mais par exemple pas de mobile Apple.

Avec ce Samsung Galaxy S20 FE, l’intention était d’approcher un public de masse qui ne peut pas se permettre le prix d’un Samsung Galaxy S21, pour l’instant très élevé, et la vérité est que la stratégie semble avoir été un succès et ce terminal s’est mérité à juste titre. parmi les meilleurs que Samsung vend actuellement.

