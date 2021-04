Le prix du XRP a atteint 1 $ après une augmentation de son intérêt à terme ouvert

À la suite du procès intenté par la SEC contre Ripple et XRP à la fin de l’année dernière, de nombreux observateurs auraient pensé que le prix du jeton baisserait considérablement et qu’il faudrait beaucoup de temps pour augmenter. Mais, étonnamment, cela n’a pas été le cas. Au contraire, le jeton a maintenu son prix et a même dépassé son niveau de résistance de 1 $.

Le régulateur a accusé Ripple et ses administrateurs d’avoir organisé un premier appel public à l’épargne (IPO) non enregistré lorsque la société a levé 1,3 milliard de dollars.

Le 6 avril, la SEC a accordé à Ripple Labs l’accès aux documents de la SEC montrant les points de vue ou l’interprétation du régulateur sur les crypto-monnaies.

Suite à la nouvelle, le XRP s’est consolidé et a augmenté de 70% lorsque le jeton a franchi la barre des 1 $ pour la première fois depuis mars 2018.

Les projets Ripple ont un impact positif sur le prix

Les activités récentes de Ripple Labs ont également contribué à la performance positive du prix du XRP.

Ripple a récemment acquis une participation de 40% dans Tanglo, une société de transfert d’argent fiduciaire basée en Asie. À peine 24 heures après l’annonce, XRP était en hausse de 10%.

Cependant, l’intérêt des investisseurs pour le XRP a augmenté après que l’intérêt ouvert a atteint 1,2 milliard de dollars, un nouveau record. L’augmentation de 119% des positions ouvertes au cours des 30 derniers jours a donné au XRP la force nécessaire pour reprendre la troisième position qu’il avait laissée vacante pour Cardano (ADA), Litecoin (LTC) et Polkadot (DOT) ces derniers mois.

Le volume du spot XRP au cours des 30 derniers jours a atteint 44,3 milliards de dollars, ce qui est très inspirant pour le jeton. Cependant, il ne s’agit que de 31% d’éther.

Le marché sain des dérivés que possède XRP a grandement contribué à la participation de plus grands acteurs. Une fois qu’un actif fait l’objet d’une plus grande activité d’arbitrage et de couverture, son volume de négociation au comptant semble augmenter.

Le jeton a continué d’attirer plus d’investisseurs malgré la situation réglementaire négative dans laquelle se trouve l’entreprise.

