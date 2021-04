Le prix du XRP atteint de nouveaux sommets après les récentes victoires juridiques et la remise en vente des rumeurs

Le prix du XRP a atteint un nouveau sommet pluriannuel le 13 avril alors qu’une augmentation du volume des transactions tôt le matin s’est poursuivie jusqu’à la mi-journée.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le XRP a enregistré un minimum de 1,42 USD avant d’organiser un rallye de 34% à un maximum de 1,88 USD.

Graphique XRP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

La flambée des prix survient le même jour que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont établi de nouveaux sommets sans précédent alors que l’enthousiasme général pour le secteur de la crypto-monnaie est à la hausse avant la cotation directe de Coinbase le 14 avril.

L’élan pour XRP s’est construit au cours des deux dernières semaines grâce à une série de victoires juridiques pour Ripple dans sa bataille avec la United States Securities Exchange Commission, ainsi qu’à des rumeurs selon lesquelles le jeton pourrait être remis en vente sur plusieurs échanges.

Ripple a également fait un effort marketing pour vanter les différentes capacités de RippleNET, y compris les avantages de sa liquidité à la demande qui élimine le préfinancement des comptes de destination et réduit les coûts opérationnels.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions du marché du XRP sont favorables depuis un certain temps.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix XRP. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour XRP a commencé à remonter le 7 avril lorsqu’il a vu le vert pour la première fois et a atteint un sommet de 68 alors que le prix du XRP commençait lentement à grimper.

Le score VORTECS ™ a de nouveau atteint un niveau de 68 le 9 avril, environ quatre heures avant que le prix n’augmente de 83% au cours des trois prochains jours, avec un sommet de 87 à peine six heures avant le rallye des prix du 13 avril.

Le Lumen de Stellar (XLM) a également vu son prix remonter de 18% le 13 avril, passant d’un creux de 0,576 $ à un sommet intrajournalier de 0,678 $ alors que la fourche XRP poursuit son schéma de suivi des mouvements de son prédécesseur, pour le meilleur ou pour le pire.

Les données des bourses de crypto-monnaie sud-coréennes montrent que les traders ont commencé à s’éloigner de BTC et ETH pour se tourner vers des altcoins à des prix plus attractifs comme XRP et XLM, ce qui signifie que le rallye pourrait tout juste commencer alors que les investisseurs de détail sont attirés à nouveau sur le marché de la crypto-monnaie.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.