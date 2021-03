Le prix du XRP augmente de plus de 5%, maintenant en hausse de 110% en 2021 ⋆ Crypto new media

Selon les données de TradingView, samedi 13 mars, vers 14h57 UTC, sur l’échange de crypto Bitstamp, le prix XRP a atteint son plus haut intrajournalier de 0,46653 $.

Actuellement (à 22h20 UTC le 13 mars), le XRP-USD se négocie autour de 0,46124 $, ce qui signifie que le XRP-USD est en hausse de 5,32% au cours des dernières 24 heures et de 110% en 2021.

Hier (12 mars), le groupe de sociétés de services financiers SBI Holdings, basé à Tokyo, a annoncé qu’il avait «décidé d’offrir des avantages aux actionnaires de fin d’année» via le cryptoasset XRP en signe de reconnaissance pour leur soutien. L’annonce mentionnait que les actionnaires qui détiennent plus de 100 actions recevront du XRP équivalent à 2500 yens.

Le 10 mars, dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Ripple, le co-fondateur de Ripple, Chris Larsen, a expliqué au directeur technique de Ripple, David Schwartz, ce que le concept d’Internet of Value signifie pour lui et pourquoi cela est important pour la société.

Un récent rapport de 47 pages intitulé «Central Bank Digital C Currency (CBDCs): A Comparative Review» – préparé pour l’organisme comptable professionnel CPA Australia par RMIT University «présente les trois monnaies numériques les plus échangées – Bitcoin, Ether et XRP . »

Et en ce qui concerne XRP, voici ce qu’il a à dire:

« Ripple et XRP bénéficient de la confiance de nombreuses banques en tant que modèle pour les CBDC car il est hautement centralisé et repose sur un réseau autorisé où seuls certains nœuds du réseau peuvent valider les transactions, par opposition aux Bitcoin et Ether décentralisés et sans autorisation … Ripple permet également la création de nouvelles devises et les développeurs Ripple peuvent décider du moment et de la quantité d’approvisionnement de la même manière que les opérations actuelles de la banque centrale.«

Il est ensuite passé à mentionner cette information très intéressante:

« La banque centrale française, la Banque de France, a ouvertement discuté de Ripple / XRP comme plate-forme possible pour la monnaie numérique centrale européenne.«

Plus tôt ce mois-ci, la société FinTech Ripple a déclaré qu’elle «pilote» une version privée du grand livre public XRP (XRPL) open source pour permettre aux banques centrales de créer et de gérer leurs propres devises numériques.

Dans un article de blog publié le 3 mars, Ripple a déclaré que plus de 80% des banques centrales du monde «explorent activement une forme de crypto-monnaie soutenue par un souverain», et qu’à terme, il y aurait un large éventail de devises numériques des banques centrales (CBDC) ).

Ripple a souligné que les blockchains publiques existantes ne peuvent pas répondre aux besoins des CBDC car «une banque centrale exige plus de confidentialité des transactions et de contrôle sur sa devise qu’un grand livre public ne peut en offrir», ce qui signifie qu’elle «optera très probablement pour créer une CBDC sur un grand livre privé qui peut également fonctionner à l’échelle requise. »

En outre, il a mentionné que l’interopérabilité est cruciale:

« En outre, l’interopérabilité – la capacité d’un grand livre privé à se connecter à l’infrastructure financière mondiale actuelle, ainsi qu’à d’autres CBDC et autres monnaies numériques – sera essentielle. En fait, dans son programme d’innovation 2021/22, la Banque des règlements internationaux a identifié l’interopérabilité des paiements transfrontaliers comme une priorité majeure pour les CBDC.«

La solution proposée par Ripple à ce problème est le grand livre privé de la CBDC, qui utilise la même technologie de grand livre distribué que le grand livre XRP, ce qui signifie qu’il est «conçu pour les paiements» et «conçu pour l’émission de devises»; Le XRP pourrait alors servir d ‘«atout de pont neutre pour un mouvement de valeur sans friction entre les CBDC et d’autres devises».

Selon Ripple, les transactions sur le grand livre privé de la CBDC seront peu coûteuses, fiables et rapides; dans un premier temps, il traitera des dizaines de milliers de transactions par seconde (TPS) «avec le potentiel de passer à des centaines de milliers de TPS au fil du temps.

Enfin, l’article de blog de Ripple mentionne que la société est «actuellement engagée avec les banques centrales du monde entier pour mieux comprendre leurs objectifs et évaluer comment le grand livre privé de la CBDC peut les aider à les atteindre.

Image présentée par «vjkombajn» via Pixabay

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur le sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres.