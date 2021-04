Le prix du XRP grimpe de 55% à un sommet de 3 ans dans un contexte de poussée pour l’inclusivité financière

Le prix du XRP a connu une cassure de 55% au cours des deux derniers jours, la crypto-monnaie au sixième rang par capitalisation boursière ayant renouvelé son accent sur la création d’un réseau de paiement transfrontalier inclusif et durable.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le XRP a chuté à un minimum de 0,566 USD aux premières heures du matin le 4 avril avant qu’une vague de volume de négociation n’ait aidé à relever son prix à un sommet de 0,877 USD au cours des dernières heures.

Graphique XRP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

L’augmentation du volume des transactions a été déclenchée après que Ripple ait publié un blog intitulé «Créer un avenir plus inclusif et durable sur le plan financier» qui expliquait comment le projet s’est associé à «une entreprise de technologie financière axée sur la mission, des universités de premier plan, des ONG, des fondations et des entrepreneurs sociaux pour créer une plus grande équité économique et des opportunités pour tous. »

Une deuxième vague d’achats a eu lieu le 5 avril après que Ripple a publié l’annonce suivante détaillant sa dernière acquisition visant à améliorer ses capacités de paiement transfrontalier:

#ICYMI – Nous avons annoncé notre prise de participation de 40% dans le spécialiste des #paiements transfrontaliers @Tranglo. Détails sur notre récente annonce ici. https://t.co/3YQPtNGrwF – Ripple (@Ripple) 5 avril 2021

Ensemble, ces récentes annonces ont conduit à une augmentation de 257% du volume des transactions XRP au cours des deux derniers jours, passant d’un volume moyen sur 24 heures de 5 milliards de dollars le 4 avril à 18,4 milliards de dollars négociés le 5 avril.

Alors que ce rallye a surpris de nombreux traders, les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour le XRP le 31 mars, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix XRP. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour XRP a grimpé dans le vert et a enregistré un sommet de 67 le 31 mars, environ quatre jours avant que le prix ne commence à grimper.

Le score VORTECS ™ a également augmenté de manière significative parallèlement à la hausse des prix du 5 avril, atteignant un sommet de 84 au moment de la rédaction de cet article. Des tests antérieurs antérieurs du système VORTECS ™ indiquent que, sur la base de son score en hausse, le prix du XRP pourrait encore avoir encore plus à augmenter alors que les volumes de trading et de Twitter continuent d’afficher des augmentations significatives.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.