Le prix du XRP se prépare pour des gains plus importants alors que le PDG de Ripple tente de sortir victorieux

Le marché de la crypto s’est réveillé grâce au bond haussier du Bitcoin. Le prix du XRP en profite, accumulant des gains tout à fait pertinents, qui peuvent annoncer un avenir proche positif.

Au moment d’écrire ces lignes, Ripple se négocie à 0,80 $, en hausse de 9,47% au cours des dernières 24 heures. Avec une capitalisation boursière de 37,49 milliards de dollars, il est classé 6e dans le classement Crypto Online.

Outre le positivisme général dans l’écosystème, un facteur qui peut également favoriser l’essor de cette crypto-monnaie, est la nouvelle avancée de Brad Garlinghouse (PDG de Ripple), dans sa défense contre la SEC.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accordé à Brad la requête, demandant l’accès aux documents de Binance. Avec cela, il cherche à exposer des preuves de son innocence, avec des preuves qui montrent que l’exécutif a effectué les transactions en dehors de la juridiction du régulateur américain des valeurs mobilières.

Rappelons qu’en décembre 2020 la SEC a déposé une plainte contre Ripple. L’entité a allégué que les fondateurs de ladite société avaient effectué une offre de titres d’actifs numériques non enregistrés, par le biais de la vente de jetons XRP.

Analyse technique du prix du XRP, tout en sautant en accumulant de bons profits

Bien qu’il n’ait pas bondi aussi fortement que Bitcoin, le prix du XRP semble annoncer des gains plus importants à venir.

Dans le graphique hebdomadaire, nous observons comment après avoir repris la demande au niveau du support situé à 0,50 $, nous voyons maintenant se développer une dynamique haussière, capable de franchir une première résistance hebdomadaire, et d’en envisager une suivante située à 0,94 $.

Cette résistance du prix de 0,94 $ est celle qu’il faut franchir, pour confirmer que les taureaux ont retrouvé la tendance à moyen terme.

En cas de franchissement, ce qui est jusqu’à présent le plus probable, le terrain sera dégagé jusqu’à la zone de résistance laissée par le plus haut historique de 2018.

Analyse technique du prix du XRP, après avoir accumulé des gains importants. Source : TradingView.

Ripple est sur le point de dépasser la SMA de 200 jours

Sur le graphique journalier du prix du XRP, nous voyons un scénario haussier clair, grâce à des gains capables de traverser différentes résistances sans trop de difficulté, et de créer des plus bas et des plus hauts toujours plus élevés.

Les moyennes mobiles de l’EMA à 8 jours et de la SMA à 18 jours se sont croisées à la hausse. Ils ont récemment fonctionné comme des supports dynamiques, suite à la tendance haussière à court terme.

Maintenant, le prix défie le SMA de 200 jours, et il réussira très probablement à le dépasser. Ce sera un très bon signe, car ce serait une excellente confirmation que le revers de ces derniers mois est déjà terminé.

Il est possible que nous voyions la portée de 0,92 $ dans les prochaines heures/jours.

Pour penser à vendre, le support à 0,71$ doit être perdu. Même après cela, tant que le support reste à 0,50 $, il n’y a pas grand-chose à craindre.

Graphique journalier Ripple vs Dollar américain. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

