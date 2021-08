Le prix Echo Dot d’Amazon n’a pas été aussi bas depuis Prime Day

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous consultez la page des offres d’appareils Amazon en ce moment, il n’y a vraiment pas grand-chose à dire. Il y a quelques bonnes affaires sur Systèmes Wi-Fi maillés eero 6. Aussi, le best-seller n°1 d’Amazon Téléviseur intelligent 4K Fire est en vente avec un rabais important de 100 $. Au-delà de cela, vous ne trouverez que quelques baisses de prix sur les gadgets reconditionnés certifiés qu’Amazon essaie de se décharger. Fait intéressant, cependant, il existe un tas d’offres d’appareils Amazon que le détaillant cache de cette page populaire. Nous n’avons aucune idée de pourquoi c’est le cas. Un bon exemple est le Fire TV Stick 4K, qui a une grosse remise donc c’est le même prix que le modèle milieu de gamme. Encore mieux que cela, cependant, c’est beaucoup sur le haut-parleur Alexa le plus populaire d’Amazon. En fait, le courant d’Amazon Point d’écho le prix est le plus bas depuis Prime Day !

Echo Dot (3e génération) – Enceinte intelligente avec Alexa – Charbon Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur prix Echo Dot d’Amazon depuis Prime Day

Il y a de fortes chances qu’Amazon ne publie jamais les chiffres réels des ventes d’appareils. Mais selon à peu près toutes les sociétés d’études de marché, le Point d’écho de 3e génération est l’enceinte Alexa la plus vendue d’Amazon. Inutile de dire que cela en fait également l’enceinte intelligente la plus vendue de tous les temps.

Alexa est devenue omniprésente ces jours-ci. Tant de gens comptent sur l’assistant personnel virtuel d’Amazon. Alexa peut répondre aux questions, contrôler les gadgets de la maison intelligente, définir des rappels et bien plus encore. Et il y a une vérité universelle pour tout utilisateur d’Alexa : vous ne pouvez jamais avoir trop de haut-parleurs Echo.

Êtes-vous à la recherche d’une bonne occasion de faire le plein d’enceintes Alexa supplémentaires à utiliser à la maison ou au bureau ? Aujourd’hui est définitivement le jour idéal pour faire le plein. Points d’écho peut être acheté pour seulement 34,99 $ chacun en ce moment. C’est le meilleur prix Echo Dot depuis le Prime Day 2021 en juin.

A noter également, le nouveau Echo Dot de 4e génération est également en vente. Vous pouvez économiser 5 $ sur le plus récent Dot, ou vous pouvez économiser 20 $ si vous obtenez le Pack Echo Dot & Echo Auto. Pour rappel, l’Echo Auto est facilement l’un des meilleurs gadgets Alexa qu’Amazon ait jamais créés. Il ajoute Alexa mains libres à votre voiture afin que vous puissiez accéder à toutes ces compétences Alexa et diffuser de la musique. C’est génial, et cette offre groupée est une excellente occasion d’économiser de l’argent.

Bien sûr, beaucoup de gens veulent juste marquer un nouveau haut-parleur Alexa pour le moins possible. Si c’est le cas, prenez certainement un Point d’écho ou deux alors que le prix est si bas.

Echo Dot (3e génération) – Enceinte intelligente avec Alexa – Charbon Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir que vous devez garder à l’esprit :

L’Echo Dot de 3e génération d’Amazon est considéré comme le haut-parleur intelligent Alexa le plus vendu de tous les temps ! C’est le haut-parleur Alexa qui a vraiment lancé la révolution de l’assistant vocal Alexa C’est le haut-parleur intelligent Alexa le plus compact jamais conçu par Amazon. deux Echo Dots ensemble pour un son stéréo Posez des questions à Alexa ou donnez des commandes vocales de n’importe où dans la pièce Demandez à Alexa de jouer de la musique, de lire les actualités, de consulter la météo, de régler des alarmes, de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore. Music Unlimited, Spotify, Apple Music, Sirius XM et autres services populaires

Allumez vos lumières, verrouillez vos portes, contrôlez la température de votre maison, et plus encore Une fonction d’appel mains libres vous permet de discuter avec vos amis et votre famille sans toucher votre smartphone Alexa possède des milliers de compétences et presque toutes sont accessibles avec le Point d’écho

Echo Dot (3e génération) – Enceinte intelligente avec Alexa – Charbon Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.