Le prix est juste Des secrets qui vous feront sauter de joie

14. Avec le favori des concurrents Plinko, nommé, comme vous pouvez l’imaginer, pour les sons « plink, plink, plink » que font les jetons lorsqu’ils tombent, les joueurs peuvent récupérer jusqu’à 25 000 $. Mais les puces peuvent être tout aussi précieuses, CBS révélant qu’il n’y a que 10 puces Plinko en cours de création et qu’elles sont considérées comme si spéciales qu’elles sont enfermées après chaque utilisation.

15. Et selon un rédacteur en chef, une personne a vraiment eu la chance du tirage au sort lorsqu’elle a joué au jeu juste après l’avoir utilisé pour une publicité, une ligne de pêche invisible insérée pour que le jeton soit dirigé vers le $ 10 000 emplacements. Après que le concurrent ait remporté 30 000 $ (« Tout le monde crie, Drew saute littéralement de haut en bas », se souvient le redditor), un producteur s’est dépêché juste au moment où elle laissait tomber son quatrième jeton « et CLIQUE sa main contre le jeton alors qu’il tombe », le le témoin a écrit. Après avoir compris l’incident, les producteurs ont repris le segment, mais le joueur de Plinko lui a tout de même empoché 30 000 $, plus 3 000 $ supplémentaires qu’elle a gagnés lors de la reprise.