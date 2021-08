Le prix Ethereum Classic gagne 12,1% à 71,05 $ – Où acheter ETC ⋆ Crypto new media

Ethereum Classic est l’un des principaux gagnants sur le marché des crypto-monnaies. Le marché a fait des gains incroyables au cours du dernier mois. Comme de nombreux altcoins, ETC a également joué un rôle important en permettant au marché de la cryptographie d’atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars.

Ethereum Classic se négocie à 71,05 $ au moment de la rédaction après 12,1% en 24 heures.

Analyse des prix Ethereum Classic

Source : Tradingview

La volatilité d’Ethereum Classic a augmenté au cours des derniers jours, et à cause de cela, ETC a réalisé un gain de prix impressionnant. La pièce se dirige actuellement vers de nouveaux sommets de 76 $, et elle pourrait retester ce niveau s’il y a un fort soutien des acheteurs.

Actuellement, le soutien du marché est fort, et si les acheteurs se mobilisent et stimulent la demande d’ETC, la pièce pourrait se diriger vers une tendance haussière encore plus importante. Le commerce au-dessus de 70 $ a créé un sommet de trois mois pour le jeton et a réalisé ses plus gros gains depuis que le marché s’est effondré en mai.

Depuis juillet, l’ETC a augmenté et diminué de manière aléatoire, informant les investisseurs que la baisse pourrait également se reproduire. Cependant, les creux se sont toujours inversés et l’altcoin a réussi à reprendre un rallye haussier. Si ETC baisse, le niveau de support inférieur pour l’altcoin sera de 68 $. Si les acheteurs se lancent maintenant, cela contribuera à des gains massifs.

La majorité des gains d’Ethereum Classic sont attribués au soutien du marché. Avec Ethereum prenant toujours une part importante des gains, ETC en a profité, d’où sa récente tendance à la hausse. Par conséquent, nous pourrions assister à une baisse des prix ETC si Ethereum baisse également, étant donné que les deux pièces sont liées dans les mouvements de prix.

Ethereum Classic est une plate-forme open source qui, tout comme Ethereum, fonctionne sur des contrats intelligents. La principale différence entre Ethereum et Ethereum Classic est que ce dernier a choisi de conserver la version originale du code principal d’Ethereum. C’est donc un bon choix pour ceux qui croient en la sauvegarde de l’originalité d’Ethereum.

Où acheter des ETC

Si vous souhaitez acheter de l’ETC, vous pouvez le faire depuis l’échange de crypto-monnaie eToro. eToro est l’une des principales bourses. Il prend en charge un large éventail d’outils et de fonctionnalités. eToro est également réputé pour facturer des transactions faibles et soutenir les nouveaux traders grâce à des outils innovants tels que le copy trading.

