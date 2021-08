Le prix EURUSD teste à nouveau le niveau de 1,17 $ pour établir un modèle de graphique à double fond – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

in

Analyse des prix EURUSD – 09 août

Dans le cas où la bougie quotidienne se ferme en dessous du niveau de support de 1,17 $, le prix peut baisser jusqu’au niveau de support de 1,16 $ qui peut s’étendre jusqu’au niveau de 1,15 $. L’incapacité à casser le niveau de support à 1,17 $ peut donner l’opportunité aux taureaux de faire monter le prix à 1,18 $, 1,19 $ et 1,20 $.

Marché EUR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,18 $, 1,19 $, 1,20 $

Niveaux d’assistance : 1,17 $, 1,16 $, 1,15 $

EURUSD Tendance à long terme : baissière

L’EURUSD est baissier sur les perspectives à long terme. La semaine dernière, la pression des taureaux n’a pas pu briser le niveau de résistance de 1,18 $. Le prix rebondit par rapport au niveau qui vient d’être mentionné. Une bougie doji en pierre tombale s’est formée au niveau de résistance de 1,18 $, ce qui indique que les ours augmentent leur pression. La paire de devises a chuté au niveau de support de 1,17 $. La dynamique baissière fait baisser le prix en dessous de 1,17 $.

Graphique journalier EURUSD, 09 août

L’EURUSD a pénétré la moyenne mobile rapide (9) et la moyenne mobile lente (21 EMA) en se négociant en dessous des deux EMA, ce qui est la preuve d’un élan baissier. Dans le cas où la bougie quotidienne se ferme en dessous du niveau de support de 1,17 $, le prix peut baisser jusqu’au niveau de support de 1,16 $ qui peut s’étendre jusqu’au niveau de 1,15 $. L’incapacité à casser le niveau de support à 1,17 $ peut donner l’opportunité aux taureaux de faire monter le prix à 1,18 $, 1,19 $ et 1,20 $.

EURUSD Tendance à moyen terme : Baissier

L’EURUSD est baissier dans les perspectives à moyen terme. La paire de devises augmente lorsqu’elle a été rejetée au niveau de support de 1,17 $ le 06 août. Les taureaux ont gagné en force et ont fait monter le prix, ils ont testé le niveau de résistance de 1,18 $ et se sont repliés. La pression des taureaux diminue et il teste à nouveau le niveau de support de 1,17 $.

Graphique EURUSD sur 4 heures, 09 août

Le prix se négocie en dessous de l’EMA à 9 périodes et de l’EMA à 21 périodes, les deux EMA sont légèrement séparées l’une de l’autre comme une indication d’un marché à élan baissier. La période d’indice de force relative 14 est à 30 niveaux avec la ligne de signal affichant une direction baissière.

