Le prix EURUSD teste la zone d’inversion potentielle à 1,15 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix EURUSD – 04 octobre

Si les ours défendent le niveau de support de 1,15 $, son prix peut s’inverser et augmenter vers le niveau de résistance de 1,16 $, 1,17 $ et 1,18 $. À défaut de défendre le niveau de support de 1,15 $ par les ours, le mouvement baissier peut se poursuivre vers le niveau de support de 1,14 $ et 1,13 $.

Marché EUR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,16 $, 1,17 $, 1,18 $

Niveaux d’assistance : 1,15 $, 1,14 $, 1,13 $

EURUSD Tendance à long terme : baissière

L’EURUSD est baissier sur les perspectives à long terme. Les vendeurs exercent plus de pression et la paire de devises a baissé et a cassé le niveau de support de 1,16 $. La semaine dernière, le marché était baissier et le prix a testé le niveau de support à 1,15 $. Il semble que l’élan des ours s’affaiblit au niveau de support de 1,15 $.

Graphique journalier EURUSD, 04 octobre

Le prix recule progressivement du niveau de support de 1,15 $. La paire de devises se négocie en dessous des deux EMA, ce qui témoigne d’un mouvement baissier. Si les ours défendent le niveau de support de 1,15 $, son prix peut s’inverser et augmenter vers le niveau de résistance de 1,16 $, 1,17 $ et 1,18 $. À défaut de défendre le niveau de support de 1,15 $ par les ours, le mouvement baissier peut se poursuivre vers le niveau de support de 1,14 $ et 1,13 $.

EURUSD Tendance à moyen terme : Baissier

L’EURUSD est baissier dans les perspectives à moyen terme. La paire de devises a diminué depuis que le prix a atteint le plus haut de septembre au niveau de résistance de 1,18 $. Il a pénétré l’ancien niveau de support de 1,17 $ et prolonge la dynamique baissière au niveau de 1,16 $. Le prix peut s’inverser au niveau de support de 1,15 $.

Graphique de 4 heures EURUSD, 04 octobre

Le prix se négocie entre les 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme indication d’un renversement de prix. La période d’indice de force relative 14 est à 40 niveaux avec la ligne de signal affichant un signal haussier.

Lien source

Vues de la publication : 3