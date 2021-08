Le prix Fantom augmente de 6% à 0,404 $ – Où acheter FTM ⋆ Crypto new media

in

La majeure partie du marché de la crypto se négocie dans la zone rouge après que la plupart des pièces ont perdu les gains réalisés la semaine dernière. Cependant, certains altcoins continuent de réaliser des gains solides et se dirigent vers de nouveaux sommets. Fantom est l’un des altcoins qui continue de progresser malgré le léger recul du marché.

Fantom se négocie à 0,404 $ au moment de la rédaction après un gain de 6% en 24 heures.

Analyse des prix fantomes

Source : Tradingview

FTM est sur le point de réaliser des gains massifs si la tendance haussière actuelle se maintient. Au cours des sept derniers jours, le fantom a gagné plus de 45%, ce qui est un signal fort que la pièce pourrait atteindre un nouveau sommet si les taureaux continuent.

Si cette tendance haussière se maintient, nous pourrions voir FTM dépasser la prochaine résistance de 0,45 $. Le dépassement de ce niveau dépendra de l’existence d’un soutien de l’acheteur. Actuellement, le soutien du marché fait défaut, étant donné que BTC a légèrement reculé à 45 000 $, mais les gains de FTM montrent que les acheteurs continuent de diriger les taureaux.

D’un autre côté, de nouvelles baisses du marché au sens large pourraient déclencher une baisse des prix FTM. Si cela se produit, nous pourrions voir la pièce chuter vers 0,38 $ et 0,36 $. S’il y a un manque de support à ce niveau, nous pourrions voir FTM retester des niveaux inférieurs à 0,30 $.

Fantom est une plate-forme de contrat intelligent évolutive. Le réseau est fier d’offrir évolutivité, sécurité et décentralisation. Il cherche également à fournir des solutions aux problèmes courants rencontrés par les blockchains antérieures. Selon le site Web du réseau, il cherche principalement à travailler sur des objectifs d’évolutivité et de sécurité améliorés pour devenir l’une des principales plates-formes de blockchain pouvant être utilisées par DeFi, dApps et d’autres solutions d’entreprise.

Où acheter FTM

si vous souhaitez acheter des pièces FTM, vous pouvez le faire sur les plateformes d’échange suivantes :

eToro est l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie. Il prend en charge un large éventail de fonctionnalités telles que des frais de négociation réduits et le commerce de copie. Cela permet aux nouveaux traders d’avoir de meilleures chances de réaliser des bénéfices. eToro est également enregistré dans de nombreux pays ; par conséquent, ses services sont facilement accessibles.

L’autre échange de crypto-monnaie qui prend en charge FTM est Binance. Binance est la plus grande plateforme d’échange mondiale. Il prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. Les frais de trading de Binance sont également bas, et il dispose d’une interface conviviale qui favorise un trading facile.

