Le prix FTT prendra-t-il une longueur d’avance jusqu’à 100 $ ?

L’année 2021 s’est avérée être la saison la plus riche pour les altcoins, car la plupart d’entre eux ont surperformé l’actif le plus dominant Bitcoin. L’un de ces atouts qui a émerveillé l’espace crypto avec des pics de prix massifs au premier trimestre était le Jeton FTX.

Le FTX est construit sur le jeton ERC-20 et étant un échange de dérivés crypto, vise à fournir des solutions de qualité institutionnelle en proposant des contrats à terme, des jetons à effet de levier et des échanges de gré à gré (OTC).

Mais que peut-on attendre de la Jeton FTX, sera le Prix ​​TTF flamber ou plonger au cours des cinq prochaines années ? Cette Prévision de prix FTT l’article explique toutes les requêtes liées à ses principes fondamentaux, les dernières mises à jour et Prévisions de prix FTX.

Aperçu:

Crypto-monnaie. Jeton FTX. Jeton. TTF. Prix. 54,45 $. Capitalisation boursière. 6 324 811 596 $ Volume de négociation. 299 293 621 $ Approvisionnement en circulation. 120 455 699,42 FTT Plus haut historique. 85,02 $ le 9 septembre 2021. Plus bas historique. 1,15 $ le 9 août 2019.

Qu’est-ce que le jeton FTX ?

FTX est un écosystème de trading de dérivés cryptographiques qui possède un jeton natif appelé FTT. Le jeton peut être utilisé comme garantie pour négociation à terme, gagner commissions sur les frais de négociation, obtenir Rabais en vente libre, et plus.

La plate-forme résout les problèmes existants liés à négociation à terme. Sur les autres bourses présentes sur le marché, la garantie est répartie sur des portefeuilles de jetons distincts. Cependant, les dérivés FTX sont réglés de manière stable et n’ont besoin que d’un portefeuille de marge universel pour empêcher la liquidation des positions futures.

Une autre caractéristique intéressante de la plate-forme est jetons à effet de levier qui permettent aux investisseurs de pourvoir des positions à effet de levier sans aucune opération de marge. Par exemple. si l’utilisateur souhaite vendre à découvert Ethereum avec un effet de levier 5x, il peut simplement acheter un jeton à effet de levier Ethereum court 5x sur FTX.

Analyse fondamentale FTX :

Le jeton FTX a été lancé par Sam Bankman-Fried et Gary Wang le 8 mai 2019. Le fondateur a obtenu son baccalauréat du Massachusetts Institute of Technology. Sam Bankman frit est également l’actuel PDG du réseau FTX. Et l’expérience accumulée à Centre pour l’altruisme efficace en tant que directeur du développement. Le co-fondateur est également l’actuel PDG d’Almeda Research et a également été investisseur chez Jane Capital de 2014 à 2017.

Un autre co-fondateur Gary Wang. Avant cela, il a effectué son stage chez Facebook en tant qu’ingénieur logiciel. Un autre co-fondateur Gary Wang a obtenu son diplôme du Massachusetts Institute of Technology en informatique et en mathématiques. Le co-fondateur a précédemment acquis de l’expérience en tant qu’ingénieur logiciel chez Google. Il travaille actuellement en tant que directeur de la technologie sur la plate-forme d’échange de dérivés cryptographiques FTX.

Almeda Research possède le réseau FTX, qui est l’un des instituts réputés dans le trading de crypto-monnaie et permet de grands pools de liquidités. La plate-forme FTX est construite par une équipe dédiée, experte dans le domaine concerné.

Prévision du prix du jeton FTX 2021 :

Le jeton FTX a débuté l’année 2021 avec un prix de négociation de $5.82. Sur une note haussière, l’altcoin a commencé l’étude à augmenter et a fracassé 61,25 $ à la mi-mai. Cependant, le 19 mai, le prix a subi un recul important pour atteindre 24,55 $. Le prix de la TTF n’a pas repris son élan jusqu’à la fin juillet.

Le prix du jeton a connu un gain massif par la suite, atteignant un nouvel ATH de 85,02 $ le 9 septembre 2021. Encore une fois, les turbulences du marché en provenance de Chine ont fait chuter la hausse des prix, faisant chuter le prix de l’actif à 48,15 $ le 21 septembre. Plus tard, la plateforme a annoncé un parrainage avec Formule 1 (F1). Par conséquent, formant une configuration en coin ascendant, le prix a bondi de plus de 8% le 10 octobre, portant le prix à 56,79 $.

Le prix FTT pourrait se négocier à 71,96 $ d’ici la fin de 2021, en moyenne avec des pressions d’achat et de vente régulières. Cependant, avec un large éventail de mises à niveau fondamentales prévues pour le lancement à la fin du quatrième trimestre, la pièce pourrait monter en flèche pour atteindre 85 $ ATH avec de nouveaux développements. D’un autre côté, l’échec de toute mise à niveau ou des conditions de marché défavorables, qui peuvent constituer un revers, tirant la pièce au minimum à 48,45 $.

Prévision du prix du jeton FTX 2022 :

FTX Token semble être un bon choix d’investissement à long terme. Oui, l’année 2022 va changer la donne pour FTX Token si les taureaux dépassent le marché pendant un certain temps, le prix peut dépasser 125 $ d’ici la fin de l’année. En outre, il peut attirer une énorme base d’utilisateurs s’il continue d’évoluer avec les développements et autres collaborations au même rythme.

Prévision du prix du jeton FTX 2025 :

Lors de la prévision du prix à long terme, il est implicite d’analyser ses empreintes historiques et son comportement lorsque les ours dépassent le marché. FTX Token a assez bien réagi aux récentes fluctuations du marché sans chute majeure. Ainsi, ce réseau sécurisé et rapide a le potentiel d’atteindre 250,35 $ à la fin de 2025.

Alors que la pièce continue d’évoluer, la plate-forme aura un plan pour son expansion, où l’actif peut subir des contraintes réglementaires sur différents territoires, cela peut entraîner un recul de la hausse des prix à 152,86 $.

Compte tenu de tous les aspects, l’altcoin pourrait s’échanger à un prix moyen de 117,45 $.

Prédiction du marché des jetons FTX :

Investisseur de portefeuille :

Selon l’analyse technique de Walletinvestor, le jeton FTT peut se consolider à un prix moyen d’environ 64,548 $. Le prix devrait atteindre le prix maximum de 72,323 $ et pourrait connaître une baisse considérable à 57,331 $ d’ici la fin de cette année. Ils pensent que le prix connaîtra une hausse significative et pourrait atteindre un maximum de 130,982 $ à la fin de 2022. Selon leur analyse, il s’agit de la meilleure plate-forme pour les investissements à long terme et le prix pourrait atteindre un maximum de 343,872 $ et pourrait se négocier à un prix moyen potentiel de 280,925 $ d’ici la fin de 2025.

Prix ​​de la monnaie numérique :

Selon la prévision du prix de la monnaie numérique, la FTT pourrait voir une étude augmenter cette année et pourrait frapper 81,93 $ d’ici la fin de l’année. Le site Web a donné un objectif réalisable pour la fin de l’année 2022, où le prix pourrait atteindre la valeur de 98,89 $. Ils prévoient que le prix continuera d’augmenter et pourrait franchir le cap du $161,82 d’ici 2025.

LongForecast :

Selon l’analyse des données de LongForecast, le jeton FTX pourrait atteindre de nouveaux sommets atteignant 63,0 $ d’ici la fin de l’année. Ils espèrent que le prix peut prendre un coup jusqu’à 113 $ d’ici la fin de 2022. Selon leur site Web, l’altcoin pourrait générer des bénéfices énormes à long terme et pourrait fracasser 157,1 $ d’ici la fin de 2025.

Notre prévision de prix :

Le jeton FTX semble imparable avec une série d’événements alignés pour le lancement. Cette plate-forme est l’investissement le mieux adapté dans le scénario de marché incertain actuel.

Selon la prévision de prix FTT formulée par Coinpedia, l’altcoin continuerait à bourdonner ses jalons avec des mises à niveau constantes cette année, il pourrait s’écraser 71,78 $ d’ici fin 2021.

Au contraire, les fluctuations du marché et la crise économique incertaine à travers le monde, même l’échec des mises à niveau peuvent être un revers possible pour l’altcoin, et ainsi le prix de la FTT peut chuter jusqu’à la prochaine zone de support forte autour de 25,82 $ d’ici la fin de l’année. Compte tenu de tous les points de vue, le prix moyen du jeton serait d’environ 57,89 $ d’ici la fin de l’année.

En utilisant le tableau ci-dessous, comprenez ce qui est possible en termes de hauts et de bas.

Année. Potentiel élevé. Faible potentiel. 2021 71,78 $. 24,86 $. 2022 124,83 $. 81,56 $ 2025 247,078 $ 142,45 $.

Sentiments historiques du marché :

2019 et 2020 :

FTX Token a fait ses débuts en juin 2019 avec une offre initiale de pièces de 1,76 $. La même année, après avoir fracassé un pic de prix de 2 $, le prix a grimpé à 4 $.2 à la mi-2020. Comme la plate-forme n’a pas été aussi active au cours des deux premières années de son lancement, le prix n’a pas atteint de nouveaux sommets. La pièce s’attarda à 5 $ pendant au moins 4 mois jusqu’au mois de décembre en 2020.

FAQ

Le jeton FTX est-il un bon investissement ?

Oui, si vous planifiez à long terme, la FTT semble prometteuse, car la plate-forme propose de nouveaux événements et prévoit également de s’associer à des entreprises technologiques de haut niveau.

Le prix du jeton FTX atteindra-t-il 100 $ ?

Il est possible que le prix dépasse 100 $ et puisse également atteindre de nouveaux sommets historiques en fonction de ses nouvelles mises à niveau et du comportement de la plate-forme pour les sentiments du marché.

Où échanger des jetons FTX ?



Le jeton FTX peut être échangé sur plusieurs bourses, y compris Binance, OKEx, Huobi, et beaucoup plus.

Le jeton FTX vaut-il la peine d’être acheté en 2021 ?



FTX Token a le potentiel d’être un investissement rentable à court terme.