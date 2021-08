Le prix GBPUSD approche un niveau de retournement haussier potentiel – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix GBPUSD – 20 août

Le prix GBPUSD peut encore baisser et pousser le prix au niveau de 1,35 $, en dessous du niveau de support de 1,35 $ se trouvent les niveaux de support de 1,34 $ et 1,33 $. Au cas où les ours seraient en mesure de défendre le niveau de support de 1,35 $, le GBPUSD pourrait s’inverser vers les niveaux de résistance de 1,36 $, 1,37 $ et 1,38 $.

Marché GBPUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,36 $, 1,37 $, 1,38 $

Niveaux d’assistance : 1,35 $, 1,34 $, 1,33 $

GBPUSD Tendance à long terme : baissière

Le GBPUSD est baissier sur le graphique journalier. La paire de devises a suivi la prédiction de la semaine dernière ; les ours ont réussi à franchir le niveau de support de 1,38 $. Il a reculé lorsqu’il a atteint le niveau de support de 1,37 $. Le prix continue de baisser sous la pression des vendeurs ; une forte bougie baissière quotidienne s’est formée et pénètre l’ancien niveau de support de 1,37 $ et la baisse de 1,36 $. Il se dirige actuellement vers le niveau de 1,35 $.

Graphique journalier GBPUSD, 20 août

Le GBPUSD continue de se négocier en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique que la pression des ours augmente. La période d’indice de force relative 14 est inférieure à 40 niveaux avec les lignes de signal pointant vers le bas pour indiquer le signal de vente. Le prix GBPUSD peut encore baisser et pousser le prix au niveau de 1,35 $, en dessous du niveau de support de 1,35 $ se trouvent les niveaux de support de 1,34 $ et 1,33 $. Au cas où les ours seraient en mesure de défendre le niveau de support de 1,35 $, le GBPUSD pourrait s’inverser vers les niveaux de résistance de 1,36 $, 1,37 $ et 1,38 $.

GBPUSD Tendance à moyen terme : baissière

GBPUSD est sur le mouvement baissier sur les perspectives à moyen terme. Après l’interruption du mouvement haussier au niveau de résistance de 1,40 $, les baissiers continuent d’exercer plus de pression. Le prix continue de baisser vers le creux précédent du 20 juillet au niveau de 1,35 $, après avoir pénétré les niveaux de 1,37 $ et 1,36 $ à la baisse.

Graphique GBPUSD sur 4 heures, 20 août

Le prix se négocie en dessous de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes comme indication d’un marché baissier. La période d’indice de force relative 14 est en survente (20 niveaux) et indique un achat.

