Le prix GBPUSD brise la ligne de tendance, ciblant le niveau de résistance de 1,40 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix GBPUSD – 29 juillet

Une nouvelle augmentation des prix est possible car le niveau de résistance de 1,39 $ est cassé à la hausse et au cas où les taureaux auraient pu pénétrer le niveau de résistance de 1,40 $, le GBPUSD s’inclinerait vers les niveaux de 1,41 $ et 1,42 $. Si les taureaux perdent leur élan, le prix pourrait faire face aux niveaux de support à 1,39 $, 1,38 $ et 1,37 $.

Marché GBPUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,40 $, 1,41 $, 1,42 $

Niveaux d’assistance : 1,39 $, 1,38 $, 1,37 $

GBPUSD Tendance à long terme : haussière

Le GBPUSD est haussier sur le graphique journalier. La paire de devises a trouvé un support au plus bas de 1,35 $. Un modèle de bougie d’inversion haussière appelé engloutissement haussier a été produit au même niveau mentionné. La dynamique haussière s’est déclenchée et les prix augmentent. La pression haussière brise les niveaux de résistance de 1,37 $, 1,38 $ et 1,39 $. Le prix cible actuellement le niveau de résistance de 1,40 $.

Graphique journalier GBPUSD, 29 juillet

Le GBPUSD continue de s’échanger au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique que la pression des taureaux augmente. La période d’indice de force relative 14 est à 60 niveaux avec les lignes de signal pointant vers le haut pour indiquer le signal d’achat. Une nouvelle augmentation des prix est possible car le niveau de résistance de 1,39 $ est cassé à la hausse et au cas où les taureaux auraient pu pénétrer le niveau de résistance de 1,40 $, le GBPUSD s’inclinerait vers les niveaux de 1,41 $ et 1,42 $. Si les taureaux perdent leur élan, le prix pourrait faire face aux niveaux de support à 1,39 $, 1,38 $ et 1,37 $.

GBPUSD Tendance à moyen terme : haussière

GBPUSD est sur le mouvement haussier sur les perspectives à moyen terme. Les taureaux ont fait monter le prix pour briser le niveau de résistance de 1,39 $. Il augmente vers le niveau de résistance de 1,40 $. Une nouvelle augmentation des prix est envisagée alors que les nouvelles bougies haussières ouvrent le marché GBPUSD aujourd’hui.

Graphique GBPUSD sur 4 heures, 29 juillet

Le prix se négocie au-dessus de l’EMA à 9 périodes et de l’EMA à 21 périodes comme indication d’un mouvement haussier. La période d’indice de force relative 14 est à 70 niveaux affichant le signal d’achat.

Lien source