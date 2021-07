Le prix GBPUSD brise le niveau de résistance de 1,37 $, ciblant 1,38 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix GBPUSD – 22 juillet

Si les taureaux poussent le prix à 1,38 $ et qu’il le brise, le niveau de résistance clé de 1,39 $ et 1,40 $ peut être testé. Si le niveau de résistance de 1,38 $ se maintient, le prix peut trouver des niveaux de support à 1,37 $, 1,36 $ et 1,35 $.

Niveaux clés :

Niveaux d’approvisionnement : 1,38 $, 1,39 $, 1,40 $

Niveaux de demande : 1,37 $, 1,36 $, 1,35 $

GBPUSD Tendance à long terme : baissière

Sur le graphique journalier, le GBPUSD est baissier. La paire de devises a atteint des plus hauts et des plus bas depuis juin ; il s’agit d’une action de prix de tendance baissière. En outre, l’action des prix a formé un canal descendant et la paire a suivi une tendance à la baisse dans le canal. La semaine dernière, la paire a clôturé en dessous du niveau de 1,37 $. Le 19 juillet, les baissiers ont fait baisser le prix pour pénétrer le niveau de support de 1,37 $ et 1,36 $, la bougie quotidienne se clôt en dessous du niveau.

Graphique journalier GBPUSD, 27 juillet

Hier, les taureaux prennent le dessus et le cours poursuit sa tendance haussière. Le prix cible le niveau de résistance de 1,37 $ pour le moment. Le GBPUSD essaie de casser l’EMA à 9 périodes et l’EMA à 21 périodes, ce qui indique une augmentation de la dynamique haussière. Si les taureaux poussent le prix à 1,38 $ et qu’il le brise, le niveau de résistance clé de 1,39 $ et 1,40 $ peut être testé. Si le niveau de résistance de 1,38 $ se maintient, le prix peut trouver des niveaux de support à 1,37 $, 1,36 $ et 1,35 $.

GBPUSD Tendance à moyen terme : haussière

Sur le graphique en données de 4 heures, les taureaux tiennent le marché. La pression des ours était faible la semaine dernière et n’a pas pu briser le niveau de support de 1,35 $. Cette semaine, l’élan des taureaux augmente et l’ancien niveau de résistance de 1,37 $ se transforme en niveau de support. Le prix se dirige vers le niveau de résistance de 1,38 $.

GBPUSD 4 heures, 22 juillet

GBPUSD se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique que les taureaux contrôlent le marché GBPUSD. La période d’indice de force relative 14 pointe à 60 niveaux pour indiquer un signal d’achat.

Lien source