Le prix GBPUSD peut dépasser le niveau de résistance de 1,37 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix GBPUSD – 14 octobre

Lorsque la pression des taureaux augmentera, le prix franchira le niveau de résistance de 1,37 $ et pourrait toucher le niveau de prix de 1,38 $ et 1,39 $. Si le niveau de résistance de 1,37 $ se maintient, le prix peut reculer et faire face au niveau de support de 1,36 $, 1,35 $ et 1,34 $.

Marché GBPUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,37 $, 1,38 $, 1,39 $

Niveaux d’assistance : 1,36 $, 1,35 $, 1,34 $

GBPUSD Tendance à long terme : haussière

Le GBPUSD est haussier sur le graphique journalier. La paire de devises a obéi aux vendeurs du 14 au 29 septembre. Le niveau de support de 1,34 $ a été testé il y a deux semaines. Une bougie journalière haussière a émergé et cela a déclenché un mouvement haussier sur le graphique journalier. Les prix augmentent, le niveau de 1,35 $ a été cassé à la hausse, la pression haussière s’étend à 1,36 $, elle a été pénétrée et teste actuellement le niveau de résistance de 1,37 $.

Graphique journalier GBPUSD, 14 octobre

Le GBPUSD augmente actuellement alors que la bougie haussière quotidienne ouvre le marché aujourd’hui. La paire de devises se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes à distance, ce qui indique un marché haussier fort. La période d’indice de force relative 14 est supérieure à 50 niveaux avec les lignes de signal pointant vers le haut pour indiquer le signal d’achat. Lorsque la pression des taureaux augmentera, le prix franchira le niveau de résistance de 1,37 $ et pourrait toucher le niveau de prix de 1,38 $ et 1,39 $. Si le niveau de résistance de 1,37 $ se maintient, le prix peut reculer et faire face au niveau de support de 1,36 $, 1,35 $ et 1,34 $.

GBPUSD Tendance à moyen terme : haussière

GBPUSD est sur le mouvement haussier dans les perspectives à moyen terme. Le prix se consolidait au niveau de 1,35 $ les deux dernières semaines. Le 13 octobre, un modèle de bougie appelé bougie engloutissante haussière a émergé et une tendance haussière a été déclenchée vers le niveau de 1,37 $ où elle essaie de casser le niveau mentionné.

Graphique GBPUSD en 4 heures, 14 octobre

Le prix se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes comme indication d’un marché haussier. Cependant, la période de l’indice de force relative 14 est supérieure à 70 niveaux, indiquant un signal de vente qui peut être un recul.

