Le prix IPL en argent, les héros anglais Moeen Ali et Eoin Morgan pourraient gagner alors que la paire s’affronte avant la Coupe du monde T20

La Premier League indienne est le tournoi de cricket le plus lucratif au monde et se termine vendredi avec des joueurs anglais en action.

La conclusion du tournoi a été retardée de plusieurs mois en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en Inde et s’achève aux Émirats arabes unis.

Ali participera à la finale de l’IPL vendredi

Le montant d’argent disponible pour les meilleurs joueurs est énorme, avec Virat Kohli la star la mieux payée avec 2,3 millions de dollars (1,68 million de livres sterling).

Moeen Ali fait également partie des gagnants les plus élevés après avoir été récupéré par Chennai Super Kings pour 959 000 $ (700 000 £).

Il participera à la finale de vendredi, où il affrontera également les Kolkata Knight Riders d’Eoin Morgan.

Morgan est le capitaine du KKR, mais a eu du mal avec le bâton dans la compétition, ne dépassant qu’une seule fois les chiffres à deux reprises lors de ses huit dernières manches.

Quoi qu’il arrive lors de cette finale, quelqu’un sera prêt pour une autre aubaine financière à côté de ses salaires, malgré le fait que le prix en argent soit considérablement réduit.

Les gagnants de la finale de l’IPL recevront 10 crores, équivalant à 973 000 £, soit la moitié de ce qui était proposé en 2020.

Eoin Morgan jouera la finale de l’IPL avant de se diriger vers la Coupe du monde T20

Les finalistes recevront 6,25 crores, soit environ 610 000 £.

Les règles de l’IPL stipulent qu’au moins 50 pour cent des prix en argent vont aux payeurs – donc une partie importante de cette somme sera dirigée vers les stars anglaises.

Ali lui-même a eu un tournoi décent, marquant 320 points en 14 matchs et atteignant également 16 six, tout en ajoutant six guichets à ce total.

Ce fut une année difficile pour le joueur de 34 ans alors qu’il a pris la décision difficile de se retirer du cricket d’essai.

À certains moments, il a été magnifique pour l’Angleterre au cricket à balles rouges, remportant 195 guichets en 64 matchs ainsi que cinq siècles.

Il a admis qu’il avait eu du mal à « entrer dans la zone » cet été en jouant contre l’Inde, mais qu’il resterait un membre clé de l’équipe du ballon blanc.

La légende anglaise Steve Harmison pense qu’Ali n’obtient pas autant de crédit qu’il le mérite pour ses performances sous un maillot anglais, en particulier ces dernières années.

Ali a décidé de se retirer de Test cricket plus tôt cette année

S’exprimant sur le collectif de cricket de talkSPORT, Harmison a déclaré: « Quelqu’un va devoir aller en Australie et faire tourner la ligne de front sur une surface qui ne tournera pas, aller bien sur la batte et les Australiens ne seront pas à 22 mètres d’eux, ils J’aurai 18 ans sachant la pression que subira le fileur.

«Ce sera une tâche ardue pour quiconque d’y entrer.

«L’Angleterre jouera-t-elle un spinner ou ira-t-elle avec quelqu’un comme le bowling Joe Root, ce qui mettra encore plus de pression sur le capitaine anglais.

« Leech, Bess – ils sont les meilleurs que nous ayons en ce moment, donc l’Angleterre doit les soutenir.

« La seule chose à propos de Moeen Ali, c’est que cela vous montre à quel point ce gars était bon pour le cricket anglais et je ne pense pas qu’il était apprécié autant qu’il aurait dû l’être au cours des quatre ou cinq dernières années.

« Ça va être un trou intéressant à combler. »

Ali revêtira à nouveau un maillot anglais pour la Coupe du monde T20, qui débutera dimanche.

L’équipe de Morgan n’aura pas son premier match avant le 23 octobre contre les détenteurs actuels des Antilles.

