Le prix LTC/USD est rejeté au niveau de 195 $

Prévision du prix du Litecoin – 16 septembre

La prévision du prix du Litecoin montre que le LTC baisse sur le marché, car ses ventes peuvent passer en dessous des moyennes mobiles.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 220 $, 230 $, 240 $

Niveaux d’assistance : 160 $, 150 $, 140 $

LTCUSD – Graphique quotidien

Au moment d’écrire ces lignes, LTC/USD change de mains à 186 $, en baisse par rapport au récent sommet de 195,49 $. La pièce est vue au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et de 21 jours sur le marché et elle pourrait être principalement influencée par le sentiment spéculatif et des facteurs techniques, tandis que les développements fondamentaux restent dans l’ombre. Le marché des crypto-monnaies est connu pour son comportement car tout croît et chute simultanément.

Prévision du prix du litecoin : le prix du litecoin augmenterait-il ou reculerait-il ?

Après que le prix du Litecoin ait testé le niveau de résistance de 195,49 $, les taureaux n’ont pas réussi à tenir le terrain. Le retracement généralisé sur le marché amène la pièce vers le niveau de support le plus proche de 180 $ avec le prochain support local créé par 182,51 $. Ce niveau est susceptible de limiter la correction et de servir de tremplin à une autre vague haussière.

Cependant, la vente est susceptible de gagner du terrain avec le prochain accent sur les niveaux de support de 160 $, 150 $ et 140 $. Pendant ce temps, à la hausse, la résistance initiale est créée par la ligne supérieure du canal ascendant. Les traders peuvent avoir besoin de voir une évolution durable vers cette barrière testant le niveau de 200 $. Le mouvement haussier supplémentaire pourrait toucher les niveaux de résistance de 220 $, 230 $ et 240 $, mais les traders devraient considérer que l’indice de force relative quotidien (14) se déplace autour du niveau 51, pointant vers le sud.

Contre Bitcoin, le prix du Litecoin évolue latéralement alors qu’il continue d’évoluer dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Les taureaux tentent de maintenir le marché au-dessus des moyennes mobiles, car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de confirmer le mouvement latéral en se déplaçant dans la même direction. Cependant, le niveau de support critique pourrait être trouvé autour de 3600 SAT et en dessous.

LTCBTC – Graphique quotidien

Néanmoins, si les taureaux renforcent le marché, la pièce peut probablement revisiter la résistance précédente de 4043 SAT avant d’atteindre le niveau de résistance potentiel à 4300 SAT et plus. Pendant ce temps, le prix du Litecoin change actuellement de mains à 3876 SAT et la pièce pourrait glisser en dessous selon le RSI (14).

