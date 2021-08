le prix monte de 30% et touche un nouvel ATH ⋆ Crypto new media

in

Le prix de Solana (SOL) au cours des dernières 24 heures a augmenté de plus de 32%, passant d’environ 46$ à plus de 61$.

En effet, il a également atteint son plus haut niveau historique au cours de la journée d’aujourd’hui, à plus de 63 $.

Le précédent record avait été atteint le 19 mai, à 56 $, juste avant le crash flash du bitcoin qui a emporté l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Depuis lors, le prix du BTC, par exemple, n’a pas encore réussi à retrouver les sommets touchés en avril, et même l’ETH n’a pas réussi à retrouver les niveaux records de mai.

En revanche, SOL y était déjà parvenu, notamment depuis le 20 juillet, alors que le prix était même tombé en dessous de 23 $. En d’autres termes, en moins d’un mois a presque triplé. Grâce à ces augmentations, Solana figure désormais dans le top 10 des crypto-monnaies avec la capitalisation boursière la plus élevée au monde.

Cependant, jusqu’à hier, il avait simplement récupéré un peu de la perte accumulée après le 19 mai, atteignant environ 46 $, ce qui est toujours en deçà des sommets de mai. Aujourd’hui, au contraire, il semble avoir décollé.

Pour dire la vérité, aujourd’hui aussi d’autres crypto-monnaies affichent des augmentations de valeur à deux chiffres, en pourcentage, avec au moins un cas similaire dans le top 50 : Terre (LUNA). Dans le top 100, cependant, il y a même ceux qui ont fait mieux, avec tisser (AR) enregistrant +41% aujourd’hui.

Pourquoi le prix de Solana augmente

On soupçonne que la poussée d’aujourd’hui à Solana pourrait avoir quelque chose à voir avec une rafale importante d’achats sur Degen Ape qui s’est produite hier. Cela a peut-être été le déclencheur qui a commencé la course d’aujourd’hui, et à certains égards, il est arrivé de manière inattendue.

En fait, jusqu’à avant-hier seulement, les analystes affirmaient que dépasser 40 $ faisait du prix SOL un risque de retracement, car il avait déjà presque doublé en moins d’un mois. De plus, 46$ semblait une résistance difficile à casser, et au lieu de cela, le prix a décollé lorsqu’il a été cassé.

Il est à noter que depuis hier le L’indice de force relative de SOL a bondi de plus de 70 points, avec un pic ce matin même supérieur à 92 sur l’horaire horaire. Sur le calendrier journalier d’hier, il était de 79, et aujourd’hui il est de 84 pour l’instant.

Degenerate Ape Academy a vendu hier tous les NFT proposés à la vente en seulement huit minutes, peut-être en commençant une sorte de nouvelle « mode » dans ce secteur spécifique. Puisque vous devez utiliser SOL pour participer à cette initiative, il déclenché un boom des achats. À ce stade, il est juste de se demander combien de temps ce boom pourrait se poursuivre.

Degen Ape a également contribué à l’augmentation des volumes de transactions sur Solanart, la plateforme de Solana pour les NFT sur le thème de l’art.