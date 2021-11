Le prix nommé alors que les loups cherchent à voler la vedette à Liverpool pour la star

Les loups ont devancé Liverpool dans la course à Renato Sanches et préparent maintenant une offre importante, selon les rapports.

Le milieu de terrain central a fait irruption sur la scène avec le Portugal à l’Euro 2016. Il a fait six apparitions, marquant un but, alors que Cristiano Ronaldo et ses collègues remportaient leur tout premier trophée international majeur.

Un transfert d’argent au Bayern Munich a suivi, mais Sanches n’a jamais réussi à s’établir en Bavière. Il est désormais l’un des plus performants de Lille et les a aidés à remporter le titre de champion de France en 2020-21.

Le président lillois Olivier Letang a récemment révélé que Sanches pourrait partir si un « grand club » venait pour ses services. Ses commentaires ont vu émerger Liverpool et Arsenal, mais les loups sont désormais les premiers à conclure un accord.

La source française Foot Mercato fait le point sur l’avenir du joueur de 24 ans. Ils affirment que les Wolves préparent une offre d’une valeur de 25 millions d’euros (21,4 millions de livres sterling) prête pour l’été prochain. Ils pensent qu’ils peuvent donner à Sanches sa première chance en Premier League.

Le joueur pourrait déménager à Molineux pour rejoindre plusieurs de ses compatriotes. Les loups ont huit stars portugaises dans leurs livres, dont Ruben Neves, Pedro Neto et Jose Sa. Le manager Bruno Lage est également portugais.

Sanches pourrait être recruté comme remplaçant à long terme de Joao Moutinho. Le meneur de jeu a maintenant 35 ans et entre dans les années crépusculaires de sa carrière. Il pourrait même prendre sa retraite à l’expiration de son contrat dans les West Midlands en juin.

Alors que Sanches pourrait être en route pour les Wolves, le prêteur Francisco Trincao pourrait être sur le point de sortir. L’habile ailier a rejoint l’équipe de Lage avec un prêt d’une saison de Barcelone cet été.

Il a ensuite disputé neuf apparitions dans toutes les compétitions, marquant un but. Les rapports suggèrent maintenant que le patron du Barça, Xavi, souhaite que le joueur de 21 ans réduise son prêt. Il a besoin d’un ailier après le dernier revers de blessure d’Ousmane Dembele.

Les loups recevraient une compensation financière si Trincao partait tôt pour le camp de Nou. Ils se sont séparés de 6 millions d’euros (5,1 millions de livres sterling) pour le débarquer initialement.

La star des Loups reçoit une offre espagnole

Pendant ce temps, l’as des Wolves Adama Traoré est le sujet d’intérêt de Valence.

Le joueur rapide est en fin de contrat en 2023 et il n’y a pas encore eu de percée dans les pourparlers de renouvellement. Cela signifie que les loups devront peut-être vendre l’année prochaine pour éviter un fiasco de transfert gratuit.

Valence garde un œil sur Traoré et préparerait une offre. Ils veulent lui faire une déclaration après avoir perdu un certain nombre de meilleurs joueurs ces dernières années.

Traoré a passé ses premières années au Barça avant de partir pour Aston Villa en août 2015. Il n’a fait que quatre apparitions pour les Blaugrana.

