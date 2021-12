Le prix par jeu que Besiktas a payé pour Douglas

12/06/2021

Act à 12h52 CET

Beaucoup se souviendront Douglas pereira, l’équipe brésilienne qui a signé pour le Barça l’été 2016 pour environ 5 millions d’euros. Il a à peine participé à huit matchs au cours des deux saisons où il était au Camp Nou, et en 2018, il est parti à la recherche de transferts, ce qui n’a pas fonctionné non plus.

Après avoir été libéré en fin de contrat avec Barcelone, le 27 juillet 2019 signé pour trois saisons avec Besiktas, pour une prime de 1,5 million d’euros et un salaire de 800 000 € par an. Douglas a porté le maillot de l’équipe turque pendant sept matchs, avant de quitter le club en janvier 2020.

Douglas a facturé 557 000 € pour chacun de ses sept matchs avec les Besiktas, étant le joueur le plus cher de l’histoire du club turc en coût par match.