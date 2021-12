Le prix pliable de l’Oppo Find N en fait une bien meilleure affaire que le Fold 3

Oppo a dévoilé le Find N pliable il y a quelques jours, confirmant les rumeurs selon lesquelles son événement Inno Day cette semaine nous apportera le lancement officiel complet du téléphone. À l’époque, le fabricant chinois de smartphones n’offrait aux fans qu’une vidéo teaser et un bref historique du développement d’Oppo Find N. Oppo n’a pas révélé les détails complets de la conception Find N, la fiche technique ou le prix et les dates de sortie. Avance rapide jusqu’à mercredi, et ces détails sont enfin officiels. Ils sont suffisamment impressionnants pour exercer une pression directe sur le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. C’est principalement parce que l’Oppo Find N a un prix bien meilleur que le produit phare pliable de Samsung.

Conception pliable Oppo Find N

L’Oppo Find N présente le même design que le Galaxy Z Fold 3 avec quelques différences clés. Une fois plié, le Find N a un écran plus large qui n’est pas aussi haut que celui du Fold, comme nous l’avons déjà expliqué dans notre couverture précédente.

Ce qui est également génial avec le pliable Oppo Find N, c’est que le téléphone est doté d’un panneau OLED pliable de Samsung. De plus, le fournisseur chinois de combinés a utilisé un couvercle en verre ultra mince (UTG) sur l’écran pliable plutôt que du plastique. Cela signifie que le Find N devrait être au moins aussi durable que le Fold 3. Et cette durabilité accrue est offerte à un prix plus abordable que le pliable de Samsung.

De plus, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’Oppo Find N est quelque chose que le Fold 3 n’a pas. C’est la charnière Flexion qui est apparue dans les teasers auparavant. La charnière Oppo Find N a une conception en goutte d’eau qui permet à l’écran pliable de se plier lorsque le combiné est plié afin que le téléphone se plie parfaitement. Il n’y aura pas d’écart avec ce téléphone, comme c’est le cas avec le Fold. L’image radiographique ci-dessous montre les plis Oppo Find N parfaitement.

En outre, la charnière devrait réduire la visibilité du pli qui apparaît sur les appareils dotés d’écrans pliables.

Source de l’image : Oppo

Spécifications et fonctionnalités

Ce n’est pas seulement le design qui compte lorsque l’on compare le prix de l’Oppo Find N à celui du pliable coûteux de Samsung. Les spécifications sont tout aussi importantes. Comme nous vous l’avons dit, les spécifications Oppo Find N sont conformes à n’importe quel combiné phare de 2021, y compris le Galaxy Z Fold 3 pliable de Samsung.

Le Snapdragon 888 alimente l’Oppo Find N pliable, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 rapide et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Le système de caméra principal comprend un capteur principal IMX766 de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 16 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. La batterie de 4 500 mAh de l’Oppo Find N prend en charge la charge Flash Super Vooc de 33 W (55% en 30 minutes) et 15 charge sans fil. Enfin, le bouton latéral comprend un capteur d’empreintes digitales intégré.

Source de l’image : Oppo

Une récente fuite d’Oppo Find N a indiqué que le pliable serait plus cher que le Fold 3. Mais il s’avère que ce ne sera pas le cas. Le Fold 3 commence à 1 799 $ avant les promotions et les remises. Mais l’Oppo Find N sera plus abordable que cela. Il coûte 7 699 yuans (1 200 $) pour le modèle 8 Go/256 Go. Le 12 Go/512 Go coûte 8 999 yuans (1 400 $).

Le pliable sera d’abord mis en vente en Chine, Oppo fixant une date de sortie le 23 décembre pour le modèle. Cependant, on ne sait pas sur quels marchés le combiné pliable sera lancé ensuite. Mais compte tenu de tout, Oppo Find N vient de devenir un pliable plus excitant que le Fold 3.