Le prix pourrait disparaître! NBC annule la diffusion des Golden Globes 2022 en raison d’un manque de diversité

Le manque de diversité aux Golden Globes a incité NBC à annoncer lundi qu’elle ne diffuserait pas les prix 2022 tant que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) n’aura pas réformé la gestion de l’événement cinématographique, qui est sur le point de disparaître.

Il souligne que le HFPA a récemment reçu plusieurs plaintes pour pratiques de corruption, ce qui a incité Netflix, Warner Bros et plus de 100 entreprises à annoncer un boycott contre lui. De plus, des stars hollywoodiennes telles que Scarlett Johansson et Mark Ruffalo ont ouvertement appelé l’industrie cinématographique à abandonner ces récompenses. «Nous continuons de croire que la HFPA est engagée dans une réforme significative.

Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous croyons fermement que le HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. A ce titre, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022 ″, a expliqué dans un communiqué la chaîne NBC, qui produisait et diffusait le gala depuis 1996.

“En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons être en mesure de diffuser le gala en 2023”, a-t-il ajouté. Les Golden Globes, qui dans leurs meilleurs moments sont venus rivaliser en audience avec les Oscars, sont livrés depuis 1944.

La réputation du prix est au plus bas. À l’origine, ils ont été érigés en récompenses dans lesquelles des journalistes de cinéma de l’extérieur des États-Unis ont reconnu le meilleur travail à Hollywood, une stratégie promotionnelle qui intéressait les studios à faire la publicité de leurs titres à l’étranger. De plus, les journalistes avaient de meilleures opportunités d’interviewer des stars de cinéma.

Mais ces dernières années, la réputation du groupe en charge du vote pour les prix s’est détériorée pour devenir l’une des institutions les plus critiquées de l’industrie audiovisuelle. En février dernier, quelques jours avant la dernière cérémonie, le Los Angeles Times a publié une enquête révélant le linge sale du HFPA, jusqu’alors un secret de polichinelle à Hollywood.

Le journal a décrit une série de pratiques de corruption et de trafic d’influence de la part de ses membres, parmi lesquelles il y a des gens qui ne travaillent même pas dans les médias, pour profiter des voyages et autres stratégies promotionnelles proposées par les studios.

Par exemple, en 2019, un groupe de 30 membres HFPA a séjourné dans un hôtel de luxe à Paris pendant deux nuits tout en visitant les ensembles Emily à Paris avec tous les frais payés. La série figurait parmi les nominés pour la meilleure comédie.

Aucun moyen de critique télévisée et aucun pool ne le placent parmi les candidats possibles. De plus, l’association n’avait pas admis de nouveaux membres depuis des années pour élargir ses petits rangs de seulement 86 membres, qui ont profité de leur position pour apparaître dans des événements exclusifs.

Manque de diversité La dernière goutte a été la nouvelle, quelques jours avant le gala de 2021, qu’il n’y avait pas un seul membre afro-américain dans ses rangs, ce qui est intolérable pour une industrie audiovisuelle engagée à promouvoir la diversité après les manifestations raciales de l’année dernière en Amérique. . A la veille du gala, le groupe Time’s Up, qui à d’autres occasions avait dénoncé les discriminations et les abus dans le monde du cinéma, déplorait le manque de diversité de l’organisation.

La lettre a été approuvée par des poids lourds hollywoodiens tels que JJ Abrams (Star Wars), Amy Schumer et Kerry Washington.

Dans un vote qui n’a été rejeté que par 3 de ses 86 membres, la HFPA s’est engagée la semaine dernière à incorporer 20 nouveaux membres en 2021, avec “une attention particulière aux personnes de race noire”. Mais cette annonce n’était pas suffisante et plusieurs des plus grandes sociétés hollywoodiennes ont déclaré qu’elles ne travailleraient pas avec le groupe tant que les changements ne se concrétiseraient pas.

Parmi les comédiens, Mark Ruffalo a déclaré «qu’il n’est pas fier d’avoir reçu le prix» et Scarlett Johanson a rappelé que plusieurs de ses membres avaient reçu des plaintes pour discrimination et harcèlement sexuel. Le dernier domino à tomber a été Tom Cruise, qui reviendra les trois Golden Globes qu’il a remportés pour le meilleur acteur dramatique (Born on the Fouth of July), la comédie (Jerry Maguire) et le second acteur (Magnolia).

