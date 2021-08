Le prix présumé du Pixel 5a est la seule raison d’acheter le téléphone

Google a développé une habitude inhabituelle de réagir aux fuites de Pixel avec des annonces officielles. Nous l’avons vu pour la première fois il y a quelques années avec le Pixel 4, lorsque Google a confirmé les fonctionnalités de signature du téléphone des mois avant le lancement officiel. Google a ensuite contesté les rumeurs d’annulation du Pixel 5a, plus tôt cette année. Enfin, Google a livré la meilleure révélation possible il y a quelques jours. La société a dévoilé les conceptions et les spécifications des Pixel 6 et Pixel 6 Pro avant leur lancement à l’automne. Avant de voir ces produits phares dans les magasins, Google lancera le modèle Pixel 5a. Une toute nouvelle fuite nous donne plus de détails sur le combiné, et la seule raison de considérer le Pixel 5a en ce moment : le prix.

Le Pixel 5a est une version glorifiée du Pixel 4a 5G. Et ce téléphone est pratiquement une version Pixel 5 avec quelques compromis. Quant au Pixel 5, c’est la plus grande déception des smartphones de 2020, un appareil de milieu de gamme qui est juste assez bon mais pas le meilleur possible.

Si vous recherchez un téléphone Android économique et que vous souhaitez vous y accrocher pendant quelques années, vous disposez actuellement de nombreuses options meilleures que le Pixel 5a. Étant donné qu’il partage les mêmes spécifications que le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, vous pouvez rechercher des offres sur les deux appareils. Les téléphones fin 2020 devraient être disponibles à des prix plus abordables dès maintenant, avec le même matériel 2020.

La fuite de prix du Pixel 5a

Ou vous pouvez opter pour un tout nouveau téléphone Samsung de milieu de gamme de la série A. Une autre option consiste à marquer un produit phare 2019 ou 2020 moins cher qui devrait avoir encore beaucoup de vie. Les Galaxy S10, S20, Note 10 et Note 20 sont de telles options. Ou la gamme de produits phares OnePlus.

L’avantage du Pixel 5a par rapport aux appareils non Pixel est qu’il exécute la dernière version d’Android de Google. Il obtiendra également des mises à jour plus rapides que les autres téléphones, si cela compte. Il y a aussi la technologie de caméra Google à bord. Mais le Pixel 5a n’est pas un produit phare dans ce département.

Le prix pourrait être la seule raison d’acheter le Pixel 5a. Selon Jon Prosser, le téléphone coûtera 450 $ lors de son lancement le 26 août. Le leaker dit qu’il est confiant dans ces détails, compte tenu des sources qui ont partagé le prix et la date de lancement avec lui.

Prosser a également énuméré les principales spécifications du Pixel 5a. Nous envisageons un écran de 6,4 pouces prenant en charge des taux de rafraîchissement de 90 Hz, la même puce Snapdragon 765G qui alimente les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, et 6 Go de RAM. Il n’y a pas de charge sans fil, mais vous obtenez une batterie beaucoup plus grande à 4 650 mAh. Le Pixel 4a 5G, qui a coûté 499 $ au lancement, dispose d’une batterie de 3 885 mAh.

Mis à part les fuites de prix et de date de sortie, nous vous rappelons que le Pixel 5a ne sera lancé qu’aux États-Unis et au Japon. C’est quelque chose que Google a confirmé plus tôt cet été, à un moment où des fuites affirmaient que le téléphone avait été annulé.

