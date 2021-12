Le prix révélé alors que Newcastle entre en scène pour la cible en demande de Man Utd

Plusieurs rapports affirment que Newcastle United souhaite recruter le défenseur lillois Sven Botman dans la fenêtre de transfert de janvier – mais il ne sera pas bon marché.

Le joueur de 21 ans faisait partie de l’équipe lilloise qui a défié toutes les chances de remporter le titre de Ligue 1 la saison dernière. L’as des moins de 21 ans des Pays-Bas a connu 37 départs alors que les Dogues ont devancé le Paris Saint-Germain d’un seul point. Sans surprise, un certain nombre de clubs ont pris note de ses affichages.

L’été dernier, Liverpool, Tottenham et Wolves étaient tous liés. Et Botman a avoué que, du trio, les West Midland ont montré le plus d’intérêt.

Mais, le club français exigeant 50 millions d’euros pour le jeune, la formation de Molineux a rapidement reculé. Manchester United est désormais devenu un prétendant potentiel après l’arrivée de Ralf Rangnick.

Un rapport publié ce week-end a suggéré que le tacticien allemand avait placé le Néerlandais sur une liste de souhaits de quatre défenseurs. Cependant, l’intérêt de Newcastle a maintenant été confirmé par des sources en Angleterre.

Et l’expert belge du football Sacha Tavolieri a confirmé ces affirmations. Il s’est rendu sur Twitter (via Sport Witness) pour suggérer que la starlette est » bel et bien » sur la » liste restreinte » à St James ‘Park.

Le défenseur central de 6 pieds 4 pouces aurait un « profil qu’ils aiment beaucoup pour cet hiver ».

Tout lien avec les Magpies doit être pris avec une pincée de sel car ils ont été liés à de nombreux joueurs. Mais, avec de l’argent à dépenser, un prix annoncé de 40 millions de livres sterling ne dépasserait pas la tenue du nord-est.

Keeper rejoint Botman dans la liaison hivernale de Newcastle

Eddie Howe sait qu’il a du travail à faire pour s’assurer que le projet des Magpies reste sur la bonne voie. Les propriétaires soutenus par les Saoudiens sont prêts à injecter des millions de livres dans le club, mais ne veulent pas regarder le championnat de football.

La première victoire de la saison de samedi était un début mais le chemin est encore long. Le poste de gardien de but est un sujet de préoccupation.

Les tâches de garde ont été partagées entre Karl Darlow, Martin Dubravka et Freddie Woodman. Cependant, il semble que Howe ne soit convaincu par aucun des membres du trio.

Et, dans cet esprit, les Tynesiders sont liés avec un mouvement pour la star de Benfica Odysseas Vlachodimos. Selon le Sunday Mirror, Newcastle a pris contact avec la partie portugaise au sujet d’un transfert pour l’international grec.

Le joueur de 27 ans souhaiterait passer en Premier League et son prix avoisine les 30 millions de livres sterling.

