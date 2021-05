Le prix Ripple (XRP) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets. Voici les prochains objectifs

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du niveau de prix de 35 000 $ ce samedi, et pour l’instant tout indique que le prix pourrait encore baisser. Ripple XRP / USD s’est affaibli de 1,96 $ en dessous de 0,70 $ depuis le 14 avril, le prix actuel oscillant autour de 0,87 $.

Analyse fondamentale : les détenteurs de XRP ont manifesté devant le siège de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Ripple (XRP) a chuté par rapport aux récents sommets enregistrés au cours de la troisième semaine d’avril, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé. Il y a récemment eu beaucoup de nouvelles négatives pour le marché de la cryptographie, et l’inquiétude des commerçants est qu’il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les prix se redressent, car le cycle haussier est peut-être terminé.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les prix de la plupart des crypto-monnaies sont tombés à leur plus bas niveau depuis des mois, et si le prix du Bitcoin tombait en dessous du niveau de support de 30 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Malgré cela, Ripple reste l’une des crypto-monnaies au plus grand potentiel, et il est important de mentionner que les détenteurs de XRP ont manifesté hier devant le siège de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à Washington.

Ils demandent au régulateur d’arrêter sa “guerre contre cette crypto-monnaie” et d’enquêter sur le prétendu conflit d’intérêts de l’ancien président Jay Clayton. La SEC a signalé que le XRP est un titre et donc soumis à une législation datant de 1933, tout en avertissant également que Ripple et ses dirigeants ont effectué plusieurs ventes illégales de titres ces dernières années.

La SEC a poursuivi Ripple en décembre 2020, tandis que pour sa défense, l’équipe Ripple a déclaré que le XRP est un actif similaire à la fois à BTC et à l’ETH. Le régulateur a demandé à Ripple de publier de nouveaux documents pouvant prouver qu’il a fait des efforts pour modifier la perception du public du statut réglementaire du XRP.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que la SEC a créé de la confusion parmi les acteurs du marché et que l’affaire SEC contre Ripple continue de se dérouler. Plusieurs bourses ont suspendu l’activité de trading XRP, mais les opérations de trading de Ripple ne semblent pas trop affectées par les frais de la SEC.

Ripple continue d’étendre ses activités dans toute l’Asie du Sud-Est, et plus de 90 % des transactions XRP ont lieu en dehors des États-Unis. Plus d’un tiers des 100 plus grandes banques du monde ont essayé ou utilisent déjà cette technologie de paiement, et il est important de mentionnent que Ripple a récemment acquis une participation de 40% dans la société asiatique de paiement des transferts de fonds Tranglo.

« Ce partenariat verra les deux sociétés combiner leur expertise locale approfondie pour relever les défis associés aux paiements transfrontaliers », a déclaré Brad Garlinghouse, PDG de Ripple.

Analyse technique : Ripple peut facilement revenir en dessous du niveau de support de 0,70 $

Source des données : tradingview.com

Ripple (XRP) se négocie actuellement autour du niveau de 0,87 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 0,70 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,60 $ voire 0,50 $ ; encore, si le prix tombe au-dessus de 1,20 $, nous avons la route ouverte à 1,40 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression ; Le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de prix de 35 000 $ ce samedi, ce qui influence également négativement le prix du XRP. Ripple (XRP) peut facilement retomber en dessous du niveau de 0,70 $, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.