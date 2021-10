Le prix SOL/USD glisse en dessous du niveau de 163 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix de Solana – 18 octobre

Solana (SOL) enregistre une tendance à la baisse de 2,15% alors que la pièce passe de 163 $ pour toucher le plus bas de 149 $.

Marché SOL/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 220 $, 240 $

Niveaux d’assistance : 120 $, 100 $, 80 $

SOLUSD – Graphique journalier

Après avoir touché le plus haut quotidien de 163,91 $ aujourd’hui, SOL/USD passe en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et vers un support de 150 $. Le prix Solana est susceptible de faire face à la limite inférieure du canal tandis que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) indique une augmentation de la dynamique baissière car la ligne de signal pourrait passer en dessous du niveau 50, ce qui pourrait indiquer que le sentiment du marché est actuellement baissier.

Analyse des prix de Solana : le prix de SOL pourrait chuter

Au moment d’écrire ces lignes, le prix Solana change de mains à 156,64 $ où il fait face au sud. Cependant, si le SOL/USD augmente à nouveau et se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, la pièce peut poursuivre son mouvement haussier qui pourrait retester le sommet précédent. De plus, les niveaux de résistance les plus proches peuvent être trouvés à 200 $, 220 $ et 240 $, tandis que les niveaux de support se situent respectivement à 120 $, 100 $ et 80 $, ce qui donne un faible volume de transactions.

Marché SOL/BTC: le prix de Solana pourrait évoluer latéralement

Par rapport à Bitcoin, le prix de Solana est actuellement en baisse et se négocie en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours alors que la pièce poursuit sa tendance baissière. Cependant, si la vente devient plus tard énorme, le prochain niveau de support peut apparaître sous la limite inférieure du canal pour localiser le niveau de support clé à 1650 SAT et en dessous.

SOLBTC – Graphique quotidien

À la hausse, si les taureaux prennent suffisamment d’élan pour pousser le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours ; Solana pourrait faire face au niveau de résistance de 3300 SAT. Tout autre mouvement haussier au-dessus de ce niveau pourrait toucher la résistance potentielle à 3500 SAT et au-dessus tandis que la ligne de signal de l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace dans la même direction autour du niveau 40 et si elle passe à la baisse, SOL/ La BTC pourrait apporter plus de pression baissière sur le marché.

Lien source

Vues de la publication : 1