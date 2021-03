Le prix Tesco du beurre Lurpak est «mauvais», dit la maman de Huddersfield | UK | Nouvelles

Chris Marks et son mari Roger sont entrés dans un magasin Tesco Express pour acheter du beurre pour leur fils handicapé quand il était en rupture de stock, rapporte Yorkshire Live.

Mais Chris était consterné que le supermarché ait facturé 4,20 £ pour un paquet de Lurpak Spreadable – un prix qu’elle qualifiait de «méchant».

« Il [Roger] est revenu avec un pot de 500 g de Lurpak qui a été bien accueilli jusqu’à ce qu’il me dise qu’il avait coûté 4,20 £ », a ajouté Chris.

« Le même article peut être acheté dans un Tesco plus grand pour 3,75 £ et j’ai donc commencé à vérifier pourquoi le prix beaucoup plus élevé et Tesco prétend que cela est dû au fait que les petits Tesco, par exemple, Local et Express, coûtent plus cher à fonctionner, de sorte que certains articles portent un augmentation des coûts mais «rester compétitif».

«Je pense que cette augmentation des coûts est loin d’être« compétitive ». En fait, une vérification rapide des autres magasins montre que 4,20 £ est exorbitant. Le même produit à Asda coûte 2,50 £ et à 4,20 £, Tesco facture 1,45 £ de plus que le prix que l’on paierait à Waitrose. »

La maman, qui a visité le Tesco Express à Huddersfield, West Yorkshire, a poursuivi: «Pour le moment, les gens ont peur d’aller dans les grands magasins ou en ville ou ils ont un budget fixe à cause de la pandémie, c’est méchant.

« Quiconque est contraint d’utiliser ces [Express stores] ou pensez que c’est une bonne idée, ils sont vraiment pénalisés en ne pouvant pas aller dans un plus grand magasin et pendant la pandémie, c’est honteux.

« Pour moi, cela sent l’inégalité, ce qui m’a vraiment ennuyé, c’est qu’il y a environ une semaine, je suis allé à Morrisons et j’ai acheté deux de ces articles pour 5 £ alors, pour 80 pence de plus, j’ai eu le double de la quantité. »

Chris a depuis regardé le site de consommation Which? et constaté que les personnes qui achètent principalement dans les petits magasins «locaux» ou «express» paient annuellement près de 300 £ de plus pour leurs courses que celles qui peuvent acheter les mêmes produits dans un plus grand supermarché.

La plupart des Tesco Expresses, la plus petite des gammes de supermarchés, se trouvent sur ou à proximité de lotissements ou de zones commerciales.

« Ce magasin est très proche d’un grand lotissement et si des résidents, en raison de la pandémie, ne peuvent ou ne veulent pas se rendre dans un magasin plus grand ou, en ces temps difficiles, ils gèrent avec un revenu limité, ils paient un très prix élevé pour devoir rester local et faire du shopping dans Tesco Express », a déclaré Chris, de Shepley, dans le West Yorkshire.

Tesco a été approché pour commenter par Yorkshire Live.