Le prix USDCHF s’inverse au niveau de 0,90 $, visant à 0,92 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix USDCHF – 10 août

La pression des taureaux peut pousser le prix jusqu’au niveau de prix de 0,92 $ ; au-dessus du niveau mentionné se trouvent les niveaux de résistance suivants ; 0,93 $ et 0,94 $. Si les ours défendent le niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut s’inverser et les niveaux de support peuvent être trouvés à 0,91 $, 0,90 $ et 0,89 $.

Niveaux clés :

Niveaux d’approvisionnement : 0,92 $, 0,93 $, 0,94 $

Niveaux de demande : 0,91 $, 0,90 $, 0,89 $

USDCHF Tendance à long terme : haussière

L’USDCHF est sur la tendance haussière. Le dollar américain gagne suffisamment de force pour propulser la paire USDCHF vers le nord. L’élan des vendeurs est actuellement faible car de plus en plus d’acheteurs arrivent sur le marché USDCHF. L’USDCHF a brisé le niveau de résistance de 0,91 $ et il augmente actuellement vers le niveau de résistance de 0,92 $.

Graphique journalier USDCHF, 10 août

Les taureaux peuvent continuer à dominer le marché USDCHF et il est possible d’atteindre le niveau de résistance élevé à 0,93 $. La période de l’indicateur de force relative 14 pointe à 60 niveaux qui indiquent un signal d’achat. La pression des taureaux peut pousser le prix jusqu’au niveau de prix de 0,92 $ ; au-dessus du niveau mentionné se trouvent les niveaux de résistance suivants ; 0,93 $ et 0,94 $. Si les ours défendent le niveau de résistance de 0,92 $, le prix peut s’inverser et les niveaux de support peuvent être trouvés à 0,91 $, 0,90 $ et 0,89 $.

USDCHF Tendance à moyen terme : haussière

L’USDCHF est haussier à moyen terme. La paire de devises rebondit au niveau de support de 0,90 $ le 4 août. Une bougie engloutissante haussière s’est formée au niveau mentionné et augmente à 0,91 $. Le niveau de résistance qui vient d’être mentionné est brisé et le prix augmente vers le niveau de résistance de 0,92 $.

Graphique USDCHF 4 heures, 10 août

L’USDCHF a franchi les deux EMA à la hausse pour continuer à s’échanger au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA à distance. La période de l’indice de force relative 14 est à 70 niveaux affichant un signal d’achat.

Lien source