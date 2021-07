Le prix USDJPY rebondit au niveau de support de 109 $, ciblant le niveau de prix de 110 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix USDJPY – 21 juillet

Marché USDJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 110, 111 $, 113 $

Niveaux d’assistance : 109 $, 108 $, 107 $

USDJPY Tendance à long terme : haussière

L’USDJPY est haussier sur les perspectives à long terme. La paire de devises a été baissière pendant de nombreuses semaines, faisant des plus bas plus bas des plus hauts sur le graphique journalier. L’USDJPY a testé le niveau de support de 108 $ le 19 juillet et s’est inversé après la formation de fortes bougies haussières quotidiennes. Le 20 juillet, le niveau de résistance à 109 $ a été pénétré et les taureaux font grimper le prix en se déplaçant vers le niveau de résistance de 110 $ pour le moment.

USDJPY Graphique journalier, 21 juillet

Le prix se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes en signe de mouvement haussier. Une nouvelle augmentation de la pression des taureaux peut augmenter l’USDJPY vers le niveau de résistance de 110 $ et si la bougie quotidienne se ferme au-dessus, cela augmentera le prix à 111 $ et au niveau de résistance de 113 $. Si les ours défendent le niveau de résistance de 110 $, le prix pourrait s’inverser et le mouvement baissier pourrait se poursuivre vers le niveau de support à 109 $, 108 $ et 107 $.

USDJPY Tendance à moyen terme : haussière

L’USDJPY est sur le mouvement haussier sur le graphique en données de 4 heures. La dynamique baissière a poussé le prix au niveau de support à 108 $ la semaine dernière. La paire de devises rebondit avec la formation d’un pin bar. Il augmente et brise le niveau de résistance de 109 $. Il a également brisé la ligne de tendance baissière à la hausse. Le prix vise un niveau de résistance de 110 $.

Graphique USDJPY sur 4 heures, 21 juillet

Le prix se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, la période de l’indice de force relative 14 est supérieure à 60 niveaux avec la ligne de signal affichant une tendance haussière.

