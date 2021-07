Le prix USDJPY teste à nouveau le bas précédent au niveau de 109 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix USDJPY – 28 juillet

Marché USDJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 110, 111 $, 113 $

Niveaux d’assistance : 109 $, 108 $, 107 $

USDJPY Tendance à long terme : baissière

L’USDJPY est baissier sur les perspectives à long terme. Il y a une guerre entre les acheteurs et les vendeurs pendant une longue période sur le marché USDJPY sur le graphique journalier. La semaine dernière, les acheteurs prenaient le dessus sur le marché. Les vendeurs ont interrompu la hausse des prix avec la formation de fortes bougies baissières quotidiennes. La paire de devises reposait sur le niveau de support de 109 $ hier.

USDJPY Graphique journalier, 28 juillet

Le prix se négocie actuellement en dessous de l’EMA à 9 périodes et de l’EMA à 21 périodes, signe d’un mouvement baissier. Lorsque la pression des ours augmente, l’USDJPY peut baisser en dessous du niveau de support de 109 $ et si la bougie quotidienne se ferme en dessous, cela réduira le prix à 108 et 107 $ au niveau de support. Si les taureaux défendent le niveau de support de 109 $, le prix peut s’inverser et le mouvement haussier peut reprendre et augmenter vers le niveau de résistance à 110 $, 111 $ et 113 $.

USDJPY Tendance à moyen terme : baissière

L’USDJPY est sur le mouvement baissier sur le graphique en données de 4 heures. Hier, la dynamique baissière a poussé le prix au niveau de support à 109 $. Il semble que la dynamique baissière s’affaiblit et que la poursuite de la réduction des prix soit interrompue. La paire de devises peut rebondir au niveau de prix de 109 $.

Graphique USDJPY sur 4 heures, 28 juillet

Le prix se négocie entre l’EMA 9 périodes et l’EMA 21 périodes, la période de l’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec la ligne de signal affichant une tendance haussière.

