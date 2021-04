Le prix VeChain (VET) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques. Voici les prochains objectifs

Le marché de la crypto-monnaie perd de sa valeur cette semaine de trading, Bitcoin s’échange autour du support de 50000 $ et, pour l’instant, tout indique que le prix pourrait encore baisser. Le prix de VeChain (VET) s’est affaibli en dessous du niveau de 0,13 $ ce vendredi, mais la tendance principale de cette crypto-monnaie reste haussière.

Analyse fondamentale: l’intégration de Salesforce pourrait aider à augmenter de manière exponentielle la rentabilité de l’EFP

VeChain est une plateforme blockchain conçue pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les processus métier. Vechain peut suivre d’énormes données via un écosystème commercial sans confiance et ne rencontre aucun problème de transmission de données retardée.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

VeChain tire sa valeur des activités créées par les membres, et il est important de dire qu’elle possède les meilleures caractéristiques des secteurs DeFi et CeFi. La liquidité de cette pièce a considérablement augmenté et le prix de la Vechain (VET) a dépassé 0,27 $ en avril.

La décision de Salesforce de tester la blockchain VeChain a propulsé cette crypto-monnaie à des niveaux records, tandis que le PDG de VeChain a déclaré que l’intégration de Salesforce pourrait aider à stimuler l’utilité de l’EFP de manière exponentielle.

«Salesforce a commencé à faire le premier essai de la blockchain publique VeChainThor. Compte tenu de leur expérience et de leur connaissance du secteur dans différents domaines, ils pourraient créer des milliers d’applications à l’avenir en plus de la blockchain publique VeChainThor », a déclaré Sunny Lu, PDG de VeChain.

Entre novembre 2020 et janvier 2021, VeChain a annoncé un partenariat avec Grant Thornton Cyprus et le Blockchain for Trade & Connectivity Network. VeChain fournira un support technique et d’infrastructure à ces organisations, et l’information positive est que VeChain a reçu le premier certificat de service de blockchain classé 5 étoiles au monde basé sur sa technologie haut de gamme.

Le marché de la crypto-monnaie perd de la valeur ce vendredi, le prix de VeChain pourrait s’affaiblir encore plus dans les semaines à venir, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Analyse technique: pour l’instant, pas de risque de marché baissier

Le prix VeChain a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 0,27 $, enregistrés le 17 avril, mais pour l’instant, il n’y a pas de risque de marché baissier. Il est également important de mentionner que le prix de VeChain est corrélé avec le prix du Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur “ liste de surveillance ”.

Source des données: tradingview.com

VeChain (VET) se négocie actuellement autour du niveau de 0,20 $, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 0,25 $, ce serait un signal pour acheter VeChain (VET). Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,27 $ ou même 0,30 $; Pourtant, si le prix redescend sous le support de 0,15 $, ce serait un signal de «vente» fort.

résumé

Le prix de VeChain (VET) s’est affaibli en dessous du niveau de 0,13 $ ce vendredi, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Pour l’instant, il n’y a pas de risque de marché baissier, mais si le prix redescend sous le support de 0,15 $, ce serait un fort signal de «vente».