Le prix XRP augmente de 20% dans le sillage du lancement du nouveau corridor ODL de Ripple Crypto new media

Xrp, la sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a enregistré une hausse de prix de 20% au cours des deux dernières heures. La hausse des prix a aidé l’altcoin à sortir d’un sommeil d’un mois et à enregistrer un nouveau sommet mensuel de 0,7518 $.

On pense que la hausse actuelle des prix est influencée par la dernière annonce de Ripple. La société blockchain a annoncé plus tôt dans la journée le lancement de son premier corridor de liquidité à la demande (ODL) au Japon. Les services ODL de Ripple sont très populaires et très demandés, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Le nouveau corridor ODL de Ripple aiderait la population philippine au Japon à envoyer de l’argent aux Philippines à un taux beaucoup plus rapide et moins cher.

XRP s’est consolidé sous 0,70 $ pour la majeure partie du mois dernier. Après avoir enregistré un nouveau sommet de 3 ans à 1,96 $ en mai de cette année, il a connu une baisse continue des prix avec le reste du marché, perdant 65% de ses gains par rapport au sommet annuel. L’altcoin a été parmi les plus touchés par le chaos du marché de mai.

Ripple continue de se développer à l’étranger malgré le procès en cours

Le procès en cours contre Ripple a été déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en décembre. Le procès accusait Ripple de faire circuler une sécurité non réglementée sous la forme de XRP, ce qui a conduit plusieurs échanges cryptographiques à retirer le XRP de leur plate-forme. Le prix de l’altcoin a pris un coup énorme et est tombé à un creux annuel de 0,1748 $.

L’audience du procès a commencé et a révélé de nombreux faits surprenants concernant le manque d’action rapide et de conseils de conformité de la SEC. L’affaire a pris de nombreux rebondissements et ne semble pas être proche de la fin. La dernière tournure est venue sous la forme du dépôt par Ripple d’une requête en déposition contre l’ancien directeur de la SEC, William Hinman. Cependant, la SEC s’est opposée à la requête affirmant que les commentaires de l’ancien cadre de la SEC ne pouvaient pas être utilisés pour prouver la position de la SEC.

Hinman, en tant que directeur, avait affirmé qu’Ethereum était devenu un atout de sécurité au fil du temps en tant que directeur de la SEC, et Ripple souhaite utiliser cette déclaration en sa faveur. Le tribunal a autorisé la déposition et maintenant tous les yeux sont rivés sur le résultat.

