Le prix XRP bondit après que GME Remittance a rejoint RippleNet ⋆ Crypto new media

Le prix du jeton XRP a bondi pour atteindre la zone de 0,90 $ peu de temps après que Ripple a annoncé que GME Remittance, l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud, a rejoint RippleNet.

RippleNet, selon le site Web de Ripple, offre « des connexions à des centaines d’institutions financières à travers le monde via une seule API et rend le transfert d’argent plus rapide, moins cher et plus fiable », et exploite le jeton XRP pour trouver des liquidités lors de transactions transfrontalières via son Service de liquidité à la demande (ODL).

En utilisant le service, GME Remittance s’est connecté à la plus grande banque de Thaïlande en termes de capital de marché, la Siam Commercial Bank (SCB), selon les détails de l’annonce. Le directeur et COO de l’entreprise, Subash Chandra Poudel, a déclaré :

Nous avons choisi Ripple comme partenaire car RippleNet nous permet de nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en aussi peu que 1 à 2 semaines. Cela a considérablement réduit notre temps de mise sur le marché et nous donne un avantage sur nos concurrents.

À la fin du mois dernier, Ripple devait exploiter le marché des envois de fonds de près de 2 milliards de dollars par an entre le Japon et les Philippines grâce à l’utilisation d’ODL et du jeton XRP, reliant le fournisseur de transfert d’argent japonais SBI Remit à la société de paiement mobile philippine Coins.ph et à la crypto-monnaie. échange SBI VC Trade pour ouvrir un corridor de transfert de fonds qui utilise des liquidités à la demande entre les deux pays.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, le volume quotidien moyen des transactions du jeton XRP a augmenté au deuxième trimestre de l’année, malgré le litige en cours impliquant son plus grand acteur Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Selon un rapport de marché XRP publié par Ripple plus tôt ce mois-ci, le volume des transactions quotidiennes de la crypto-monnaie a doublé pour atteindre 4,49 milliards de dollars par jour en moyenne, contre 2,26 milliards de dollars enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année.

