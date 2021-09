Le prix XRP devrait atteindre 2,54 $ avec une augmentation de 160%

Le prix du XRP devrait atteindre 2,54 $ avec une augmentation de 160 %.

Si le XRP touche 1,052 $, nous pouvons nous attendre à une tendance haussière continue.

nous pouvons nous attendre à ce que le XRP monte plus haut et finalement établisse un sommet plus élevé.

Au cours des dernières 24 heures, Satoshi Street s’est échangé dans la zone rouge. Le géant de la crypto, Bitcoin (BTC) a chuté de 3,52%, suite à cette perte de prix Ethereum (ETH) et Cardano (ADA) de 5,4% et 3%. Finalement, les autres altcoins majeurs du marché de la cryptographie ont également subi des pertes de 4 à 6%.

En conséquence, le prix XRP suit également une faible performance du marché de la cryptographie. Le XRP est à un niveau critique alors que les traders réfléchissent à la vente en cours. Au cours des dernières 24 heures, le XRP s’est échangé entre 0,88 $ et 0,94 $. Un volume de négociation de XRP sur 24 heures a atteint plus de 2,8 milliards de dollars avec un gain de 3,53%. Alors que l’ensemble de la capitalisation boursière se négocie autour de 43,3 milliards de dollars, XRP a obtenu la 6e place.

Un commerçant connu dans l’industrie sous le nom de Credible a publié un tweet sur son compte Twitter selon lequel la crypto-monnaie XRP prévoyait une hausse par rapport à Bitcoin. Le trader a publié un graphique inverse de XRP/BTC, qui montre que la paire de trading est prête à se rallier à 0,000055 BTC, soit 2,54 $. Cela affiche une tendance haussière d’environ 160% par rapport à sa valeur actuelle.

Plus encore, actuellement, XRP entre dans la phase d’accumulation, après avoir échoué à rester au niveau crucial majeur. Si le prix du XRP touche 1,052 $, nous pouvons nous attendre à une tendance haussière continue, jusque-là, il sera à un niveau critique.

De plus, si le prix XRP atteint 1,052 $, le niveau de résistance prévu est de 1,192 $ et le suivant est de 1,326 $. Si le XRP atteint ces niveaux de résistance, nous pouvons nous attendre à des sommets plus élevés à l’avenir. Ce mouvement stimulera peut-être la pression d’achat, lancera une frénésie d’achat et poussera le prix du XRP à 1,67 $. Ainsi, XRP doit effacer la résistance de 1,12 $ pour cibler 1,8 $.

De plus, si le XRP n’est pas en mesure de dépasser 0,924 $, le prix pourrait baisser encore à 0,816 $ et nous pouvons nous attendre à une tendance plus baissière. Par conséquent, le prix du XRP semble être haussier en tant que base, nous pouvons nous attendre à ce que le XRP monte en flèche et finalement établisse un sommet plus élevé dans les prochains jours.